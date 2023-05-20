وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية توضح .. هل نقل الكفالة يلغي بلاغ الهروب ؟

أصدرت وزارة التنمية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قرارات تتعلق بسوق العمل والعمالة المكفولة في البلاد، وتضمنت هذه القرارات شروطًا لنقل الكفالة بهدف حماية حقوق العمال وحقوق الكفيل وتسهيل وتوفير بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية في المملكة، وبموجب القرارات يُمكن نقل كفالة العمال من فرد إلى آخر، بما في ذلك العمالة المنزلية، وذلك بدون فرض رسوم على العامل في عملية نقل الكفالة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للعمال المكفولين إلغاء البلاغات الكيدية التي تم تسجيلها بسبب الهروب عن طريق فروع الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

نقل كفالة عامل

تهدف هذه القرارات إلى تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية للعمال وتسهيل التحولات في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتعكس رؤية المملكة لتطوير بيئة عمل متقدمة وعادلة تحقق التنمية الشاملة وتعزز قدرات العمال وحقوقهم ولتنفيذ نقل كفالة عامل يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لأبشر.

قم الدخول إلى حسابك من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بمجرد تسجيل الدخول، اختر “نقل خدمات” ثم “نقل كفالة”.

قم بإدخال معلومات العامل الجديد، مثل الاسم ورقم الهوية والبيانات الشخصية الأخرى المطلوبة.

قم بكتابة بيانات الكفيل الجديد بالتفصيل واضغط على “تأكيد”.

ستتلقى رسالة قصيرة تحتوي على رمز التوثيق على هاتف صاحب العمل الحالي.

أدخل رمز التوثيق في الخانة المخصصة له في الموقع.

يتعين على الكفيل الجديد فتح حسابه وقبول طلب نقل كفالة العامل الخاص من فرد إلى آخر.

خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب وافد

للاستعلام عن بلاغ هروب وافد والتحقق مما إذا كان هناك بلاغ مقيد ضد العامل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

سجل الدخول إلى حسابك الموجود على الموقع.

بمجرد تسجيل الدخول، انقر على كلمة “بحث” أو “البحث عن بلاغ هروب”.

قم بتسجيل البيانات المتعلقة بالعامل المكفول الوافد، مثل اسم العامل، ورقم هويته، وجنسيته، ورقم إقامته.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بتوظيف العامل في أي مكان آخر وما إذا كان هناك بلاغ مقيد ضده أم لا.

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد 2023

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد لعام 2023 تشمل الآتي:

يجب أن تكون جميع أوراق العامل المكفول سارية وغير منتهية الصلاحية.

يجب أن يكون العامل المكفول لا يزال يعمل لدى كفيله الحالي.

يتطلب نقل الكفالة الحصول على موافقة المكتب الخاص بالعمالة في المملكة العربية السعودية.

يجب الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي على نقل كفالة العامل.

يجب أن يكون مكان العمل الجديد خارج مناطق “النطاق الأحمر” التي تفرض قيوداً على تنقل العمالة.

أن لا يكون هناك عامل آخر في مكان العمل الجديد بإقامه منتهية أو أوراقه غير سارية.

يجب أن يكون قد مضى عام واحد على توظيف العامل المكفول في العمل الحالي.

يجب أن يكون مكان العمل الجديد مشتركاً في خدمات العنوان الوطني.

أن يكون التابع الخاص بالعامل الرئيسي بلغ سن (18 سنة).

كم يستغرق إلغاء بلاغ الهروب ؟

بعد مرور عشرين يومًا على تقديم طلب بلاغ الهروب من مكان العمل، يعتبر البلاغ لاغيًا ويسقط من سجلات وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ومن المفترض أنه لا يتطلب إجراءات إضافية بعد هذه الفترة لإلغاء البلاغ، ومع ذلك ينبغي على الأفراد التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من الإجراءات المحددة والمعلومات الأحدث بخصوص إلغاء بلاغ الهروب.

طريقة نقل الكفالة عن طريق أبشر

الخطوات الأساسية لنقل الكفالة عن طريق منصة أبشر:

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التفعيل الذي ستتلقاه عبر الرسائل القصيرة على رقم الجوال المسجل في حسابك.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، اختر “خدمات أعمال” من القائمة وانقر على “نقل خدمات”.

ستظهر لك قائمة بأسماء العمال المكفولين تحت حسابك.

اختر اسم العامل الذي ترغب في نقل كفالته.

انقر على الزر “التالي” للاستمرار في عملية نقل الكفالة.

بعد إكمال الخطوات، ستظهر رسالة تؤكد نجاح عملية نقل خدمات العمل.

يجب على الموظف المعني بنقل الكفالة الموافقة على الطلب، وإلا سيعتبر الطلب لاغيًا تلقائيًا.

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد

في النظام الجديد في المملكة العربية السعودية، هناك رسوم تتطلب دفعها لنقل الكفالة وفقًا لما أعلنته وزارة العمل السعودية، فإن رسوم نقل الكفالة تكون على النحو التالي:

رسوم نقل الكفالة لأول مرة تبلغ 2000 ريال.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية تبلغ 4000 ريال.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة تبلغ 6000 ريال.

رسوم نقل الكفالة للمرة الرابعة تبلغ 6000 ريال.

رسوم نقل كفالة سائق خاص

يحق للسائق الخاص نقل كفالته من كفيل إلى آخر، بشرط الحصول على موافقة الكفيل الحالي، ويمكنه أيضًا نقل كفالته دون إذن الكفيل الحالي في حالة تأخر الكفيل عن دفع مستحقات السائق لمدة 3 أشهر، أو عدم تجديد رخصة السائق، وتترتب على عملية نقل كفالة السائق الخاص رسوم تحدد على النحو التالي:

مبلغ 2000 ريال للمرة الأولى.

مبلغ 4000 ريال للمرة الثانية.

مبلغ 6000 ريال للمرة الثالثة.

طريقة تسديد رسوم نقل كفالة

يمكنك سداد رسوم نقل الكفالة من خلال خدمة الصراف الآلي، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الصراف الآلي.

أدخل رقم البطاقة والرقم السري للدخول إلى حسابك البنكي.

اختر خيار “الخدمات الحكومية”.

ابحث عن خيار “نقل الكفالة” أو “دفع رسوم نقل الكفالة”.

أدخل رقم الإقامة الخاص بالعامل واختر المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة وفقًا للمرة التي تود دفع رسومها.

قم بإدخال المبلغ المناسب للمرة المحددة وقد تم تحديده سابقًا.

أكيد العملية وانتظر تأكيد السداد وإصدار إيصال الدفع.

إجراءات نقل الكفالة للعمالة المنزلية

يتم نقل كفالة العمالة المنزلية في السعودية عبر الإجراءات الإلكترونية التالية: