“وزارة التعليم” تُوضح كم يوم إجازة منتصف الترم الثاني 1445 وموعد الاختبارات النهائية؟
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعديلات بسيطة في التقويم الدراسي السعودي، وذلك من خلال تغيير موعد الاختبارات النهائية بسبب إجازة يوم التأسيس، كما أوضحت في التقويم الدراسي أن الطلاب في المملكة بجميع المراحل تحصل على إجازة منتصف الترم الثاني 1445، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب استكمال دراستهم، حيث يتم تقسيم العام في التقويم الدراسي السعودي إلى 3 فصول وفي الفصل الدراسي الثاني يحصل الطلاب على إجازة في منتصف الترم بجانب عدد من الإجازات الأخرى شملها تقويم الطلاب.
إجازة منتصف الترم الثاني
يحصل الطلاب في الترم الثاني على إجازة منتصف الترم والتي تكون من الأحد للخميس ولكن يضاف إليها إجازات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت لتصل مدة الإجازة عشرة أيام، يعود بعدها الطلاب إلى الانتظام في الدوام المدرسي مرة أخرى، وتكون إجازة منتصف الفصل الدراسي وفق التالي:
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|22/06/1445
|04/01/2024
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|02/07/1445
|14/01/2024
موعد الإجازة المطولة القادمة
يضم الفصل الدراسي الثاني 1445 اجازاتين مطولة حيث يتم فيها احتساب يوم الخميس إجازة إضافة إلى نهاية الأسبوع، وتكون أقرب إجازة مطولة في نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحصل الطلاب على إجازة يوم الخميس المقبل فيما تكون هناك إجازة مطولة أخرى في يوم 1445/7/16، وتكون إجازات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وفق التقويم الدراسي لوزارة التعليم كالتالي:
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|الحدث
|04/06/1445
|17/12/2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/06/1445
|04/01/2024
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|02/07/1445
|14/01/2024
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|16/07/1445
|28/01/2024
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|12/08/1445
|22/02/2024
|إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
موعد الاختبارات النهائية
قامت وزارة التعليم بتعديل موعد إجراء الاختبارات النهائية والتي كانت من المنتظر أن تبدأ يوم الأحد 1445/8/8 وذلك بمناسبة إجازة يوم التأسيس والتي تكون بنهاية الأسبوع الخميس 8/12 حيث قامت وزارة التعليم بتعديل موعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل من أجل عدم ضغط الطلاب ليكون يوم 8/5.