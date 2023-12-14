“وزارة التعليم” تُوضح كم يوم إجازة منتصف الترم الثاني 1445 وموعد الاختبارات النهائية؟

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعديلات بسيطة في التقويم الدراسي السعودي، وذلك من خلال تغيير موعد الاختبارات النهائية بسبب إجازة يوم التأسيس، كما أوضحت في التقويم الدراسي أن الطلاب في المملكة بجميع المراحل تحصل على إجازة منتصف الترم الثاني 1445، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب استكمال دراستهم، حيث يتم تقسيم العام في التقويم الدراسي السعودي إلى 3 فصول وفي الفصل الدراسي الثاني يحصل الطلاب على إجازة في منتصف الترم بجانب عدد من الإجازات الأخرى شملها تقويم الطلاب.

إجازة منتصف الترم الثاني- التقويم الدراسي وزارة التعليم

إجازة منتصف الترم الثاني

يحصل الطلاب في الترم الثاني على إجازة منتصف الترم والتي تكون من الأحد للخميس ولكن يضاف إليها إجازات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت لتصل مدة الإجازة عشرة أيام، يعود بعدها الطلاب إلى الانتظام في الدوام المدرسي مرة أخرى، وتكون إجازة منتصف الفصل الدراسي وفق التالي:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 22/06/1445 04/01/2024 بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 02/07/1445 14/01/2024

موعد الإجازة المطولة القادمة

يضم الفصل الدراسي الثاني 1445 اجازاتين مطولة حيث يتم فيها احتساب يوم الخميس إجازة إضافة إلى نهاية الأسبوع، وتكون أقرب إجازة مطولة في نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحصل الطلاب على إجازة يوم الخميس المقبل فيما تكون هناك إجازة مطولة أخرى في يوم 1445/7/16، وتكون إجازات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وفق التقويم الدراسي لوزارة التعليم كالتالي:

التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الحدث 04/06/1445 17/12/2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/06/1445 04/01/2024 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 02/07/1445 14/01/2024 بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 16/07/1445 28/01/2024 إجازة نهاية أسبوع مطولة 12/08/1445 22/02/2024 إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

موعد الاختبارات النهائية

قامت وزارة التعليم بتعديل موعد إجراء الاختبارات النهائية والتي كانت من المنتظر أن تبدأ يوم الأحد 1445/8/8 وذلك بمناسبة إجازة يوم التأسيس والتي تكون بنهاية الأسبوع الخميس 8/12 حيث قامت وزارة التعليم بتعديل موعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل من أجل عدم ضغط الطلاب ليكون يوم 8/5.