وزارة البيئة والمياه والزراعة تُوضح أسباب عدم أهلية ريف

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، أسباب عدم أهلية ريف لدى البعض من المتقدمين، وفي إطار ذلك كشفت عن شروط القبول بالبرنامج الذي يُعد من أفضل برامج الدعم التي تم طرحها خلال السنوات الأخيرة من الجهات الحكومية، بهدف الارتقاء بالقطاع الزراعي.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

تم وضع عدد من الضوابط والشروط، التي بتوافرها لدى الأشخاص المتقدمين يتم قبول طلبهم، ومن ثَم الاستفادة بالدعم بشكل شهري، وقد جاءت كما يلي:

ضرورة الإقامة الدائمة داخل المملكة على أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم حتى يتم قبوله هو 22 عام.

عدم تجاوز الراتب الشهري للمتقدم عن 6 ألاف ريال سعودي.

مشاريع الدعم يجب إلا تزيد عن 3 مشاريع كحد أقصى.

ضرورة عمل الشخص المتقدم بأحد القطاعين العام أو الخاص.

توافر حساب بنكي مفعل لاستقبال الدعم الشهري عليه.

أسباب رفض طلب الدعم

وضحت وزارة البيئة أسباب رفض طلب الدعم الريفي المُقدم من جانب بعض الأشخاص، وذلك من خلال الحساب الرسمي التابع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد جاءت كما يلي: