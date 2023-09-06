وزارة الإسكان السعودي تضع شروطًا ميسرة لإتمام التسجيل في برنامج سكني للمطلقات والأرامل

حرصت وزارة الإسكان السعودية على وضع شروطًا مُيسرة؛ من أجل التسجيل في برنامج سكني للمطلقات والأرامل، في إطار الجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية بالمملكة؛ لتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة؛ من أجل تحقيق حياة كريمة للجميع، وذلك بحلول عام 2030؛ تحقيقًا لأهداف ورؤية المملكة.

التسجيل في سكني للمطلقات

اشتراطات صرف الدعم السكني

تم وضع مجموعة من الشروط التي وفقًا لها يتم قبول السيدات المطلقات والأرامل في برنامج سكني، وصرف الدعم السكني الخاص بهن، وذلك بمجرد إتمام إجراءات التسجيل عبر المنصة الرسمية للبرنامج.

هذا وقد تم حصر تلك الشروط فيما يلي:-

لا بد وأن تكون السيدة صاحبة طلب التقديم للحصول على الدعم سعودية الجنسية، ويُشترط أيضًا تواجدها الدائم بالبلاد.

الحد الأقصى لعمر أبنائها هو 25 عامًا، وذلك فيما يخص الذكور.

يُشترط أن تكون هي المعيل الأول لأبنائها.

عدم وجود سكنًا ملائمًا.

مرور عامين على الأقل على تاريخ الطلاق.

عدم توافر دخلًا شهريًا ثابتًا خاصًا بها وبشكل مستقل.

رابط منصة سكني

تتم إجراءات التسجيل في برنامج سكني للمطلقات، من خلال رابط المنصة الرسمي، على أن يتم توفير المستندات الرسمية، التي تُثبت أحقية السيدة القائمة بالتسجيل في الحصول على الدعم السكني، وهي كما يلي:-

نسخة ضوئية من السجل المدني الخاص بأسرة السيدة المتقدمة للحصول على الدعم.

نسخة من إقرار العائلة.

نسخة من الراتب الشهري -إن وجد-.

في حالة وفاة الزوج يجب توفير شهادة الوفاة، وفي حالة الطلاق يجب توفير شهادة الطلاق.

كيفية الاستعلام عن صرف الدعم المستحق

أتاحت وزارة الإسكان عدة طرق يُمكن الاستعانة بأيٍ منها؛ من أجل الاستعلام عن موعد صرف الدعم المستحق من برنامج سكني، وذلك كما يلي:-