وداعاً للإدمان! تحكم بوقتك على هاتفك مع تطبيق الرفاهية الرقمية على Android

تطبيق الرفاهية الرقمية على نظام Android هو أداة قوية تساعدك على إدارة وقتك على الهاتف وتحسين عاداتك الرقمية، يتيح لك التطبيق تتبع الوقت الذي تقضيه على مختلف التطبيقات، وضبط حدود زمنية لاستخدامها، ووضع قيود على الإشعارات، وحتى تفعيل وضع التركيز لمنع التشتت.

هل تشعر أن هاتفك يسيطر على حياتك؟

مع تطبيق Digital Wellbeing من Google، يمكنك استعادة التوازن بين استخدام التكنولوجيا وحياتك الواقعية.

فما هو Digital Wellbeing؟

هو تطبيق مجاني على Android يقدم لك نظرة عامة على عاداتك الرقمية، بما في ذلك:

الوقت الذي تقضيه على هاتفك .

التطبيقات التي تستخدمها بكثرة.

عدد الإشعارات التي تتلقاها.

عدد المرات التي تفتح فيها هاتفك.

وماذا يقدم Digital Wellbeing أكثر؟

يوفر التطبيق أدوات متنوعة لمساعدتك على تقليل عوامل التشتيت وتحقيق أهدافك، مثل:

مؤقت التطبيقات: حدد وقتًا محددًا لاستخدام كل تطبيق.

حدد وقتًا محددًا لاستخدام كل تطبيق. وضع وقت النوم: صمت هاتفك تلقائيًا في وقت محدد.

صمت هاتفك تلقائيًا في وقت محدد. وضع التركيز: اختر التطبيقات التي تريد التركيز عليها وقم بإيقاف تشغيل الإشعارات من التطبيقات الأخرى.

اختر التطبيقات التي تريد التركيز عليها وقم بإيقاف تشغيل الإشعارات من التطبيقات الأخرى. أدوات الرقابة الأبوية: تحكم في استخدام أطفالك للتكنولوجيا.

مع Digital Wellbeing، يمكنك:

فهم عاداتك الرقمية بشكل أفضل.

تقليل وقت الشاشة.

تحسين التركيز.

النوم بشكل أفضل.

قضاء المزيد من الوقت في الأنشطة الحقيقية.

حمل Digital Wellbeing اليوم وابدأ رحلتك نحو حياة رقمية أكثر توازناً!

عِش بذكاء: استخدم Digital Wellbeing لتحسين تركيزك وزيادة إنتاجيتك

في عصر الهواتف الذكية، أصبح من السهل أن نُغرق أنفسنا في عالم التطبيقات والألعاب والشبكات الاجتماعية، بينما توفر هذه التكنولوجيا العديد من الفوائد، إلا أنها يمكن أن تُصبح مصدرًا للإلهاء، مما يُعيق قدرتنا على التركيز على ما هو مهم، لحل هذه المشكلة، تقدّم Google تطبيق Digital Wellbeing للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

ما هي الرفاهية الرقمية؟

الرفاهية الرقمية هي فلسفة جديدة تهدف إلى مساعدتنا على تحقيق التوازن بين حياتنا الرقمية والحقيقية، لا تتعلق هذه المبادرة بالتخلص من التكنولوجيا، بل بإعادة تعريف علاقتنا بها، من خلال الوعي بكيفية استخدامنا للتكنولوجيا، يمكننا تعلم كيفية الاستفادة من فوائدها دون أن تشتت انتباهنا أو تقاطع روتيننا.

كيف تعمل الرفاهية الرقمية؟

تُقدم Google تطبيق Digital Wellbeing لهواتف Android لمساعدتك على بناء علاقة صحية مع التكنولوجيا، يُقدم التطبيق نظرة عامة على عاداتك الرقمية، بما في ذلك الوقت الذي تقضيه على هاتفك، والتطبيقات التي تستخدمها، ومدة استخدامك لها، وعدد الإشعارات التي تتلقاها، وعدد المرات التي قمت فيها بإلغاء قفل هاتفك.

أكثر من مجرد أداة للمراقبة، يُقدم Digital Wellbeing حلولًا للحد من وقت الشاشة، يمكنك تعيين مؤقتات التطبيق لمعرفة متى تتجاوز الحد الأقصى لاستخدامك، وتحديد وضع وقت النوم لإسكات الإشعارات وتطبيق شاشة رمادية اللون لمساعدتك على النوم بشكل أفضل، وللحفاظ على تركيزك، يوفر التطبيق وضع التركيز الذي يمكنك تعديله لإيقاف التطبيقات المُشتتة للانتباه مؤقتًا.

ما هو وقت الشاشة على الرفاهية الرقمية؟

يقدم تطبيق Digital Wellbeing على نظام Android نظرة ثاقبة على سلوكياتك الرقمية، عند فتح التطبيق، سترى دائرة تمثل وقت الشاشة، مقسمة إلى أجزاء تُظهر الوقت الذي قضيته في كل تطبيق.

هل تساءلت يومًا عن الوقت الذي تقضيه على هاتفك؟ من خلال النقر على “الوقت على الشاشة” في هاتفك، يمكنك الحصول على عرض أسبوعي لاستخدام هاتفك بتنسيق رسومي جذاب، سترى أيضًا التوزيع الزمني للتطبيقات التي استخدمتها في يوم معين، مما يساعدك على فهم عاداتك الرقمية بشكل أفضل.

ما الميزات الأخرى التي تقدمها الرفاهية الرقمية؟

لا يقتصر تطبيق Google Digital Wellbeing على مراقبة استخدامك للهاتف، بل يقدم أيضًا أدوات للتحكم بوقت الشاشة بشكل فعال.

1. مؤقت التطبيق

يقدم تطبيق Digital Wellbeing لوحة معلومات توضح لك بالضبط كم من الوقت قضيت على هاتفك والتطبيقات التي استهلكت معظم وقتك.

2. إشعارات التطبيقات

يساعدك تطبيق Digital Wellbeing على التحكم في استخدامك للتكنولوجيا بشكل أكثر فعالية، لا يقتصر التطبيق على مراقبة الوقت الذي تقضيه على هاتفك، بل يمنحك أيضًا أدوات قوية لمنع تشتيت انتباهك، يمكنك تعطيل الإشعارات من التطبيقات التي تشتت انتباهك، أو تخصيصها بشكل فردي للتأكد من عدم مقاطعة عملك أو نومك بسبب التنبيهات الضالة التي ليست مهمة.

3. وضع وقت النوم

لا تقتصر فوائد الرفاهية الرقمية على التركيز فقط، بل تمتد لتشمل تحسين جودة نومك، من خلال ميزة “وضع وقت النوم”، يصبح هاتفك رفيقًا مثاليًا لنوم هانئ.

4. وضع التركيز

لا يقتصر تطبيق Digital Wellbeing على تحسين نومك فحسب، بل يوفر أيضًا ميزة قوية أخرى: وضع التركيز، يساعدك هذا الوضع على التركيز على عملك أو دراستك عن طريق إيقاف جميع التطبيقات التي تجدها مشتتة للانتباه، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب.

لا يقتصر وضع التركيز على حجب الإشعارات فقط، بل يمكنك أيضًا تكوينه ليتم تشغيله تلقائيًا لفترة محددة وفي أيام معينة.

5. عدم الإزعاج

يعدّ “عدم الإزعاج” أداةً قويةً تُمكّنك من التحكم في الإشعارات على جهازك، عند التمكين، يمكنك منع الإشعارات من الأشخاص والتطبيقات غير الضرورية، مما يسمح لك بالتركيز على المهمة التي تقوم بها أو الاستمتاع بوقتك دون تشتت.

6. اقلب إلى Shhh

هل سئمت من الإشعارات المزعجة التي تقطع عليك تركيزك أو نومك؟ مع Flip to Shhh، يمكنك ببساطة إسكات هاتفك عن طريق قلبه رأسًا على عقب، عندما تضع هاتفك على طاولة أو أي سطح مستو آخر، سيتم تفعيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا، مما يمنع ظهور أي إشعارات على الشاشة أو نغمة رنين.

7. انتبه

هل تواجه صعوبة في مقاومة استخدام هاتفك أثناء المشي؟ لا داعي للقلق، تطبيق Digital Wellbeing هنا لمساعدتك! مع ميزة Heads Up، سيقوم التطبيق بتذكيرك بضرورة التوقف عن استخدام هاتفك والانتباه إلى محيطك عند المشي.

8. الضوابط الأبوية

يقدم تطبيق Digital Wellbeing ميزات رائعة للرقابة الأبوية، مما يسمح للوالدين بالإشراف على استخدام أطفالهم للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من خلال ربط تطبيق Digital Wellbeing بتطبيق Family Link، يمكن للوالدين التحقق من وقت شاشة أطفالهم، وتعيين مؤقتات، وإضافة قيود على التطبيقات المثبتة على أجهزتهم.

في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، بات من المهم تكوين علاقة صحية معها، تهدف “الرفاهية الرقمية” إلى مساعدتك على تحقيق ذلك من خلال:

تكوين علاقة صحية مع التكنولوجيا دون إضاعة الوقت.

التمييز بين حياة المستخدم الحقيقية والرقمية.

لتتبع استخدام تطبيقك لمعرفة متى وأين تبالغ في استخدام التطبيق وتعيين القيود لتجنب أنماط الاستخدام هذه.

للمساعدة في توجيه استخدام التكنولوجيا نحو الإنتاجية أكثر من استهلاك المحتوى.

للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه من خلال مؤقتات التطبيقات وحدود الإشعارات.

لمنع التأثير على الصحة العقلية أو الجسدية من الاستخدام المفرط أو السلبي للهواتف والأجهزة الأخرى.

لتقليل الانحرافات التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا عند العمل أو الدراسة أو غيرها من المهام الإنتاجية.

لتوفير المزيد من الوقت للأنشطة الواقعية عن طريق الحد من الوقت الذي يقضيه أمام الهواتف.

لإعداد المستخدمين لنوم جيد ليلاً وتشجيع عادات أفضل لوقت النوم.

تطبيقات Google لدعم الرفاهية الرقمية: كيف تحافظ على تركيزك وتوازنك

تتجاوز مبادرة الرفاهية الرقمية من Google تطبيقها المخصص على نظام Android، لتشمل ميزات مدمجة في تطبيقات وأجهزة وخدمات Google الأخرى، تهدف هذه الميزات إلى مساعدة المستخدمين على التحكم في وقتهم بشكل أفضل، وتقليل التشتت، والحفاظ على صحة عقلية جيدة.

هل الرفاهية الرقمية متاحة لأجهزة iPhone وiPad؟

يساعد نهج الرفاهية الرقمية من Google مستخدمي Android على تقييد استخدام هواتفهم وتوجيه تركيزهم نحو الأنشطة الإنتاجية، ماذا لو كنت من مستخدمي Apple؟ هل يمكنك الاستفادة من هذه الوظائف على iPhone و iPad؟ على الرغم من عدم توفر تطبيق Digital Wellbeing على نظام iOS، إلا أن Apple تقدم وظيفة Screen Time التي تشبه إلى حد كبير نهج Google.

لا يتوفر Screen Time كتطبيق مستقل على نظام iOS، لكن يمكن الوصول إليه بسهولة من داخل تطبيق الإعدادات، يتيح لك Screen Time، مثل الرفاهية الرقمية، مراقبة الوقت الذي تقضيه على مختلف التطبيقات والمواقع، ليس فقط على جهاز iPhone، بل على iPad و Mac وأجهزة Apple الأخرى أيضًا.

تذكر أن ميزة Screen Time هي أداة قوية يمكن أن تساعدك على تحسين صحتك الرقمية وزيادة تركيزك، خصص بعض الوقت لتجربة ميزاتها المختلفة، وقم بتعديلها لتناسب احتياجاتك.

خاتمة

وداعاً للإدمان! تحكم بوقتك على هاتفك مع تطبيق الرفاهية الرقمية على Android

مع تطبيق الرفاهية الرقمية، يمكنك أخيرًا التخلص من إدمان الهاتف وتحسين صحتك الرقمية، خصص بعض الوقت لتجربة ميزات التطبيق المختلفة، وقم بتعديلها لتناسب احتياجاتك.

مع تطبيق الرفاهية الرقمية، يمكنك:

فهم كيفية استخدامك لهاتفك بشكل أفضل.

تحديد الأوقات التي تقضيها في التطبيقات المختلفة.

تعيين حدود زمنية لتطبيقات معينة.

جدولة وقت التوقف لإيقاف بعض التطبيقات وتنبيهاتها مؤقتًا.

تحسين تركيزك وإنتاجيتك.

النوم بشكل أفضل.

قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء.

لا تتردد في مشاركة تجربتك مع تطبيق الرفاهية الرقمية في قسم التعليقات أدناه!