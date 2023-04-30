هُنا.. طريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون القادمة في الجولة 25 من الدوري السعودي عبر ticketsmx.com

يلتقي نادي الاتحاد بنظيره نادي التعاون في مباراة قادمة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الصراع على اللقب بالنسبة للاتحاد متصدر الدوري لهذا الموسم؛ حيث تعتبر المباريات القادمة هامة بالنسبة للفريق للحفاظ على الصدارة والفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ فترة طويلة، كما يحاول التعاون هو الآخر تحسين ترتيبه في الدوري، ولحضور هذه المباراة وتشجيع الجماهير سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة حجز التذاكر.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

تُقام مباراة الاتحاد والتعاون يوم الأربعاء المقبل الثالث من شهر مايو 2023 في ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بحيث تنطبق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، وتعرض المباراة مباشرةً على القناة السعودية الرياضية SSC أو عن طريق شاهد VIP.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يدخل المباراة وهو متصدر الدوري بفارق 6 نقاط كاملة عن نادي النصر وصيف الدوري وذلك برصيد 59 نقطة، في حين أن نادي التعاون يأتي في الترتيب السادس برصيد 37 نقطة، ولهذا نتوقع مباراة قوية يحاول فيها الاتحاد الحفاظ على الصدارة بينما يحاول الشباب تحسين ترتيبه.

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حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون

بعد طرحها سوف يتمكن المشجعين من حجز تذاكر اللقاء المرتقب بين نادي اتحاد جدة ونادي التعاون المستضيف عبر موقع تكت مكس لحجز التذاكر وذلك باتباع الخطوات التالية: