هُنا.. طريقة حجز تذاكر حفلة تامر عاشور في جدة عبر منصة enjoy.sa

يحيي الفنان تامر عاشور حفل غنائي مميز في جدة ضمن فعاليات تقويم جدة بحضور عدد كبير من جمهوره على مسرح بنش مارك تحت رعاية وتنظيم هيئة الترفيه السعودية وبنش مارك، وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر دخول الحفلة وجميع التفاصيل المتعلقة بها، ولذلك إذا كنت من مشجعيه سوف نوضح لك فيما يلي طريقة حجز التذاكر والأسعار.

موعد حفلة تامر عاشور في جدة

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن تنظيم حفلة غنائية للفنان تامر عاشور يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس من شهر مايو 2023 وذلك بدايةً من الساعة التاسعة مساءًا وحتى الواحدة صباحًا، وتفتح البوابات بداية من الساعة السابعة مساءًا.

حفلة استثنائية تجمع الجمهور مع الفنان تامر عاشور على مسرح بنش مارك ضمن تقويم فعاليات جدة 🎶🤩 🗓️ 5 مايو احجز تذكرتك الآن✨https://t.co/wqw3ijnnts pic.twitter.com/eSiuTqW51I — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) April 29, 2023

وسوف يُقام هذا الحفل على مسرح بنش مارك في مدينة جدة على طريق الملك عبد العزيز، وخلال الحفلة سيغني الفنان نخبة رائعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة بمشاركة جماهيره في ليلة يسعد بها جميع الحاضرين.

أسعار تذاكر حفلة تامر عاشور

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن أسعار تذاكر حضور حفلة الفنان تامر عاشور؛ حيث تتوفر بمستويات متنوعة حيث تبدأ الأسعار من 350 ريال سعودي وتنتهي ب 1750 ريال سعودي لفئة VVIP.

اطلع على: “الهيئة العامة للترفية” تُعلن موعد طرح تذاكر حفلة تامر عاشور ضمن تقويم فعاليات جدة 2023

حجز تذاكر حفلة تامر عاشور

يمكنك حجز تذاكر حفلة تامر عاشور من خلال الدخول إلى موقع عيشها واختيار الفعاليات ثم فعاليات تقويم جدة وحجز حفلة تامر عاشور، وسيتم توجيهك بعد ذلك إلى موقع حجز التذاكر لإتمام الحجز ودفع التكاليف، ولكن يمكن بشكل أسهل الحجز بالطريقة التالية: