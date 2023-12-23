هُنا.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة في جميع المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الاول لطلاب الشهادة الإعدادية والتي ستكون في شهر يناير المقبل، إذ تقوم مديريات التعليم في كل محافظة بوضع جدول امتحانات الترم الاول والتي ستكون في النصف الثاني من شهر يناير، وبعد اعتماد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول يمكن للطلاب الاطلاع على مواعيد امتحانات في جميع مدارس المحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

تمثل مرحلة الشهادة الإعدادية اختبار جاد للطلاب حيث تحدد مسار الطالب أن كانت سينتقل للثانوية العامة، أو التعليم الفني، لذلك يهتم أولياء الأمور بإعداد أبنائهم جيدا لتلك الامتحانات وستكون امتحانات الترم الاول في الفترة من يوم 17 يناير وحتى يوم 24 يناير طوال الأيام في تلك الفترة بدون احتساب يومي الجمعة والسبت.

جدول امتحانات الترم الأول

تبدأ بعد المراحل امتحانات الترم الأول الأسبوع الجاري، وذلك في عدد كبير من المحافظات إذ تستمر الامتحانات حتى يوم 25 يناير، وذلك قبل الحصول على إجازة نهاية الترم الاول، والتي تكون لمدة أسبوعين قبل عودة الدراسة في الفصل الثاني، وذلك وفق التالي: