هُنا.. أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2024 عبر بوابة الحج المصرية

أعلنت وزارة السياحة اليوم السبت عن نتيجة قرعة الحج السياحي، حيث تم إجراء القرعة في مقر تابع للوزارة بالعباسية، وذلك في الساعة العاشرة صباح اليوم، حيث أتاحت وزارة السياحة أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية التابعة لوزارة الداخلية، والتي شاركت صباح اليوم في مراسم القرعة، فيما تستكمل الإشراف على جميع مراحل الحج حتى وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في مكة.

نتيجة قرعة الحج السياحي- بوابة الحج المصرية

قرعة الحج السياحي

كانت وزارة السياحة أعلنت عن فتح باب التقديم في قرعة الحج بشهر نوفمبر الماضي، إذ بدأ التقديم على القرعة يوم 20 نوفمبر واستمر حتى 4 يناير، بينما تم إتاحة نتيجة القرعة صباح اليوم السبت، وأعلنت وزارة السياحة عن أعداد الفائزين في قرعة الحج، حيث بلغت أعداد الفائزين حوالي 23 ألف مواطن، وتم توفير أسماء الفائزين على البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

بوابة الحج المصرية

أعلنت وزارة السياحة في وقت سابق أن التقديم وإعلان نتيجة قرعة الحج يكون من خلال بوابة الحج المصرية، والتي تتبع وزارة الداخلية، حيث يكون التقديم في قرعة الحج إلكترونيا من خلال البوابة، فيما يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم القومي للمواطن، إضافة إلى رقم المصنع في ظهر البطاقة الشخصية، ويكون الاستعلام باتباع التالي:

اضغط رابط بوابة الحج المصرية.

اختر منها نتيجة القرعة.

قم بإضافة الرقم القومي ورقم المصنع.

اكتب رمز التحقق.

اضغط على استعلام.

ستجد نتيجة القرعة.

أسعار الحج السياحي

تقوم شركات السياحة بالإعلان عن تكلفة الحج سواء كان بري أو بالطيران، وتختلف قيمة الحج وذلك باختلاف المسافة من الحرم، حيث تزيد التكلفة بالقرب من الحرم، وتكون الأسعار وفق التالي: