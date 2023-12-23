“هورايزن”… فيلم سعودي يأخذك في رحلة مذهلة إلى عالم الحياة الفطرية

في إطار جهودها لإبراز الثراء البيئي والثقافي للمملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة الإعلام السعودية فيلمًا وثائقيًا جديد بعنوان “هورايزن”، يرصد جوانب مختلفة من الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البلاد.

ما هو فيلم “هورايزن”؟

فيلم “هورايزن” هو أحدث إنتاجات مبادرة كنوز، التي تهدف إلى توثيق الإسهام الحضاري والقصص الناجحة للمواطن السعودي في مختلف المجالات، من خلال إنتاج أفلام وثائقية وقصيرة ورسوم متحركة، وقد رعى وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، العرض الخاص للفيلم في مدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والإعلاميين، وبدعم من الشريك الإستراتيجي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي قدم خدماته العلمية والمعرفية لإنجاح الفيلم.

ما هي مواضيع الفيلم؟

ويتناول الفيلم مواضيع متعددة تتعلق بالحياة الفطرية في المملكة، مثل التنوع الأحيائي والتهديدات التي تواجهه، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية للمحافظة على الكائنات الفطرية وحمايتها من الانقراض، والدور الذي تلعبه الحياة الفطرية في تعزيز السياحة والتنمية المستدامة، ويستعرض الفيلم أيضًا بعض الأنواع النادرة والمميزة من الحيوانات والنباتات التي تعيش في المملكة، مثل النمر العربي والغزال الرهيب والنباتات الصحراوية، ويظهر جمال المناظر الطبيعية والمواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها البلاد.

كيف تم تنفيذ الفيلم؟

وقد تم تنفيذ الفيلم وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، بمشاركة فريق عمل عالمي متخصص في توثيق الحياة الفطرية، بالإضافة إلى 13 باحثًا سعوديًا، في سعي من وزارة الإعلام إلى تسليط الضوء على كنوز المملكة البيئية والترويج لها على المستوى العالمي.

أين يمكن مشاهدة الفيلم؟

وسيكون فيلم “هورايزن” متاحًا للمشاهدة على عدة منصات محلية ودولية ابتداء من 4 يناير 2024م، حيث سيعرض على منصة نتفليكس، ثم تتبعها عدة منصات دولية أخرى.

ما هي الشراكات الجديدة التي أعلنت عنها مبادرة كنوز؟

ويشار إلى أن مبادرة كنوز أعلنت خلال العرض عن عدد من الشراكات الجديدة التي تجمعها مع جهات إعلامية وفنية متنوعة بلغت 8 جهات محلية ودولية، بهدف تعزيز انتشار إنتاجات المبادرة وزيادة تأثيرها، وتشمل هذه الشراكات:

منصة نتفليكس، التي ستعرض الفيلم على مستوى العالم.

قناة العربية، التي ستبث الفيلم على شاشتها وموقعها الإلكتروني.

مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيضم الفيلم ضمن عروضه الخاصة.

مهرجان الرياض السينمائي، الذي سيعرض الفيلم ضمن برنامجه الرسمي.

مهرجان البحرين السينمائي، الذي سيشارك الفيلم في مسابقته الدولية.

مهرجان الدوحة السينمائي، الذي سينظم عرضا خاصا للفيلم.

مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي سيمنح الفيلم جائزة خاصة.

مهرجان القاهرة السينمائي، الذي سيدعم توزيع الفيلم في الأسواق العربية.

ما هي أهداف مبادرة كنوز؟

وتندرج مبادرة كنوز ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة وشعبها، وتعتبر مبادرة كنوز منصة إبداعية تسعى إلى إنتاج محتوى مميز وملهم يعكس الهوية السعودية والقيم الإنسانية، وتشجع المواهب السعودية في مجالات الإنتاج الفني والإعلامي، وقد أنتجت المبادرة العديد من الأعمال الفنية والوثائقية التي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد.