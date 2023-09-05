هواتف الفئة المتوسطة الأكثر شعبية حول العالم

أصدر موقع” GSMARENA” قائمة بالهواتف العشرة الأكثر حصولاً على اهتمامات المستهلكين حول العالم، واعتمدت هذه القائمة على عدد عمليات البحث التي يجريها المستخدمون لكل هاتف، وأيضًا معدلات قراءة الأخبار حول تلك الهواتف، وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن الهواتف المتوسطة كانت الأكثر رواجاً في القائمة، حيث احتلت 7 من أصل 10 مراكز، وهنا سنتعرف على ال 5 هواتف الأولى:

صورة لهاتف Huawei Mate 60 Pro من موقع GSMArena - المصدر: صفحة موقع GSMArena

1. هاتف Huawei Mate 60 Pro

وهو أحدث هواتف شركة هواوي، إذ أعلن عنه في 29 أغسطس الماضي، وينتمي إلى الهواتف الرائدة، وهو هاتف ذكي رائد يتميز بتصميم جديد وأداء قوي، وقد كشفت عنه شركة هواوي في حدث IFA 2023 في برلين، حيث يأتي الهاتف ب:

تصميم جديد منحني من الأمام والخلف.

كاميرات أمامية ثلاثية العدسات في ثقوب صغيرة.

شاشة OLED مقاس 6.82 بوصات بدقة 2156 × 2344 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

معالج Kirin 9000S من Qualcomm.

ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 88 واطاً.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية بدقة 42 ميجا بكسل.

يبلغ السعر العالمي للهاتف 990 دولاراً أمريكيًا وهو ما يساوي تقريبًا 3,600 ريال سعودي.

2. هاتف Samsung galaxy a54

هاتف Samsung Galaxy A54 قد حل ثانيًا، وهو هاتف ذكي متوسط ​​المدى تم إصداره في مارس 2023، يتوفر الهاتف في أربعة ألوان هي الأسود والأزرق والأبيض والخوخ، ويمكن تلخيص إمكانياته في التالي:

شاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصات بمعدل تحديث 120 هرتز.

معالج MediaTek Dimensity 900.

6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من التخزين.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع الشحن السريع بقدرة 25 واطاً.

السعر العالمي للهاتف نحو 290 دولاراً أمريكيًا، وهو ما يساوي تقريبًا 989 ريالاً سعوديًا.

3. هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد Galaxy S23 Ultra في حدث Galaxy Unpacked 2023 في فبراير 2023، يتميز الهاتف بتصميم جديد، حيث يأتي ب:

تصميم جديد أكثر أناقة.

شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصات.

معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرا بايت من التخزين.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطاً.

كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 200 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية بدقة 40 ميجا بكسل.

يبلغ سعره العالمي نحو 1,200 دولار أمريكي، أي نحو السعودية 4,100 ريال سعودي.

4. هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro هو هاتف ذكي متوسط ​​المدى تم إصداره في مارس 2023، وقد حل رابعًا في الترتيب، يتوفر الهاتف في ثلاثة ألوان هي الرمادي والأبيض والأزرق، وتأتي مواصفاته كالتالي:

شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصات بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

معالج MediaTek Dimensity 900.

6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من التخزين.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واطاً.

يبلغ سعر الهاتف العالمي 299 دولاراً أمريكيًا، أي نحو 1,123 ريالاً سعوديًا.

5. هاتف Xiaomi Redmi Note 12

يعد هاتف Xiaomi Redmi Note 12 هاتفًا ذكيًا متوسطًا​​، تم إصداره في مارس 2023، يتوفر الهاتف في أربعة ألوان هي الرمادي والأبيض والأزرق والأخضر، تأتي مواصفاته كالآتي:

شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصات بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

معالج MediaTek Dimensity 810.

4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من التخزين.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجا بكسل..

كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واطاً.

يبلغ السعر العالمي للهاتف 170 دولاراً أمريكياً، أي نحو 640 ريالاً سعوديًا.