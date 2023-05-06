“هنا”.. رابط الاستعلام عن نتيجه الهجرة العشوائية لأمريكا DV lottery 2023

تظهر اليوم نتيجة اللوتري الأمريكي 2023 حيث يستطيع حوالي 55 ألف مواطن من المتقدمين على هذه القرعة من الحصول على فيزا أمريكا والسماح لهم بدخول أمريكا والعيش هناك كما يمكن الحصول على الجنسية الأمريكية وفقًا لشروط معينة، ونظرًا لأن هذه المسابقة يتم اختيار الفائزين فيها بصورة عشوائية فإن جميع المتقدمين يمكنهم الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لعلهم يكونوا من سعداء الحظ الفائزين، وسوف نوضح لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

يمكن اليوم الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2023/ 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لقرعة اللوتري الأمريكي وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول إلى موقع اللوتري الأمريكي الرسمي من هنا.

أدخل كل من رقم التسجيل وجميع البيانات الشخصية الأخرى المطلوبة منك في النموذج المخصص لذلك.

اكتب الرمز المرئي الظاهر أمامك.

في النهاية اضغط على submit.

انتظر حتى تظهر أمامك النتيجة.

في حالة ظهور رسالة (the Entry HAS NOT BEEN SELECTED) تكون من غير الفائزين.

لكن إذا كنت من الفائزين اتبع الخطوات لاستكمال الحصول على التأشيرة للسفر.

قد يهمك: الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023/2024 وموعد الظهور رسمياً

موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2023

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجه الهجره العشوائيه لامريكا سوف تظهر بدايةً من اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لقرعة اللوتري.

الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية تمنح حوالي 55 ألف فيزا سنويًا للفائزين في مسابقة اللوتري الأمريكي، وبعد الإعلان عن النتيجة والتأكد من الفوز يتوجه الفائز إلى السفارة الأمريكية في البلد الذي يتواجد فيها من أجل استكمال الخطوات ودفع الرسوم للسفر إلى أمريكا.