“هنا” خطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي، ونادي العين السعودي ضمن منافسات كأس الملك 2024، عبر منصة Easyticket

يواجه نادي العين السعودي نظيره الأهلي السعودي، في لقاء منتظر وصعب على كلا الفريقين، وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس الملك 2023-2024، حيث يقام اللقاء المنتظر بين الفريقين مساء غدا الثلاثاء الموافق 26-9-2023، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

اعلان عن حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي ونادي العين، المصدر: صفحة منبر الأهلي على X.

ويسعى الكبير الأهلاوي إلى مصالحة جماهيره وتعويض خسارته الأخيرة أمام نادي النصر في كلاسيكو السعودية، والتي أدت إلى ضياع صدارة ترتيب الدوري لصالح النصر، ويأمل الكبير الأهلاوي في بدء مشوار قوي في بطولة كأس الملك 2024، وذلك من خلال تحقيق الانتصار في مباراة الغد أمام نادي العين.

خطوات حجز التذاكر

قام نادي العين السعودي بالإعلان عن طرح تذاكر مباراته أمام الأهلي في بطولة كأس الملك 2024، والمقرر اقامتها مساء الثلاثاء الموافق 26-9-2023، ويمكن حجز التذاكر عن طريق الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى منصة “Easyticket“.

حدد فئة، وعدد التذاكر المراد شراؤها.

ثم اضغط على “Next”.

قم بادخال رقم هاتفك الجوال.

ستصلك رسالة تحتوي على رمز التأكيد.

ادخل رمز التأكيد.

قم بملء بيانات الدفع الخاصة بك، ومن ثم ادفع قيمة التذكرة.

أسعار التذاكر

نوع التذكرة سعر التذكرة غير شاملة الضريبة سعر التذكرة شاملة الضريبة (15%) تذكرة المنصة 400 ريال 460 ريال تذكرة موحدة 180 ريال 207 ريال

موعد المباراة

يبدأ اللقاء المنتظر بين نادي العين السعودي ونادي أهلي جدة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس الملك 2023-2024، حيث يقام هذا الأسبوع عدد من المباريات القوية، حيث تم توفير تذاكر مباراة الاتحاد والخلود، وايضا تذاكر مباراة أحد والنصر، وتنقل هذه المباريات عبر قناة SSC الرياضية السعودية، ومنصة شاهد VIP.