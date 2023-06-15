هل يوم عرفة إجازة رسمية بالسعودية؟

أيام قليلة تفصلنا عن اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن مع ذلك يرغب موظفو القطاع الخاص والعام في معرفة هل يوم عرفة إجازة رسمية أم لا؟ لذا تحرص السلطات السعودية على توضيح أيام العطلات الرسمية للمواطنين قبل موعد حلولها بأيام؛ حتى يتم الاستعداد لها من جانبهم؛ لتمضية الوقت مع الأقارب والأصدقاء.

العطلات الأساسية الخاصة بعيد الأضحى بالمملكة

ذكرت الجمعية الفلكية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية عدة تفاصيل، حول موعد عيد الأضحى هذا العام، والذي وفقًا له سوف يتم تحديد مواعيد العطلة الرسمية بالبلاد، ومن ثم تحديد ما إذا كان يوم عرفة إجازة رسمية بالسعودية أم لا.

حيث إن بداية عيد الأضحى المبارك لهذا العام، سوف توافق يوم العاشر من ذي الحجة، أي يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وسوف يستمر لمدة أربعة أيام متتالية، حتى 14 ذي الحجة، أي إنه سينتهي في يوم 1 يوليو 2023.

ونظرًا لأن وقفة عرفات تعتبر من أهم المناسبات الدينية الخاصة بالمسلمين، نجد أن السلطات السعودية تحرص على جعلها إجازة رسمية، سواء للعاملين داخل القطاع الخاص أو العاملين داخل القطاع العام.

وبناءً على هذا فإن إجازة عيد الأضحى بشكل رسمي في المملكة، لكافة العاملين داخل القطاعات الحكومية في جميع المدن السعودية، سوف تبدأ من يوم الجمعة 5 ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2023.

وسوف تستمر العطلة الرسمية حتى يوم 1 ذي الحجة 1444 الموافق 3 يوليو القادم، ليعود العاملين إلى جهات عملهم بالقطاع الحكومي من جديد في صباح اليوم التالي.

عطلة عيد الأضحى بالبنوك والقطاع الخاص

عطلة البنوك الخاصة بعيد الأضحى المبارك، من المقرر أن تبدأ يوم 4 ذي الحجة 1444، الموافق 22 يونيو 2023 القادم.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة، فمن المقرر أن يتم بدء الإجازة الرسمية الخاصة بهم، من يوم الإثنين 8 ذي الحجة 1444، الموافق بالتقويم الميلادي 26 يونيو 2023.

على أن يتم الرجوع للعمل مرةً أخرى يوم الثلاثاء الموافق 16 ذي الحجة 1444.