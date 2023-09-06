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هل يمكن بيع منزل مُقام على أرض المنحة؟.. برنامج سكني يُجيب

دينا محمد علي

كشف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لبرنامج لسكني عبر منصة “إكس”بأن يحق للمستفيد التصرف في بيع المنزل المقام على أراضي المنحة ولكن بعد نقل ملكية الأرض له، مشيراً على إنه هناك شروط معينة لابد من إتمامها حتى يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد بنجاح.

نقل ملكية منزل مُقام على أراضي المنحة

نقل ملكية منزل مُقام على أراضي المنحة

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متى يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد؟

ورد استفسار من أحد المواطنين قائلاً:- “هل أقدر أبيع البيت اللي على أرض المنحة”، فجاء رد برنامج سكني بأنه يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد بعد الانتهاء من بناء مسكن صالح للسكن، وإصدار شهادة إتمام البناء، وفور نقل ملكية الأرض للمستفيد والانتهاء من كافة الإجراءات فإنه يحق له التصرف في أي شئ.

- صورة 1 - هل يمكن بيع منزل مُقام على أرض المنحة؟.. برنامج سكني يُجيب

شروط الحصول على دعم سكني

هناك شروط معينة لابد من توافرها في المتقدمين للاستفادة من دعم سكني وهي:-

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام عند التقديم.
  • ألا يمتلك المتقدم لأي عقار.
  • إقامة المتقدم بصورة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
  • عدم استفادة المتقدم من دعم سكني قبل ذلك، أو من أي برامج دعم.
  • ألا يكون دخل المتقدم مرتفع، فلابد من تقديمه للمستندات التي تؤكد قيمة دخله الشهري.
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دينا محمد علي

دينا محمد حسن حاصله على بكالوريوس إعلام جامعه القاهرة ٢٠١٢ اعمل أخصائي صحافة بوزارة التربية والتعليم بجانب شغل المقالات منذ اكتر من ١٠ سنوات

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