هل يمكن بيع منزل مُقام على أرض المنحة؟.. برنامج سكني يُجيب

كشف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لبرنامج لسكني عبر منصة “إكس”بأن يحق للمستفيد التصرف في بيع المنزل المقام على أراضي المنحة ولكن بعد نقل ملكية الأرض له، مشيراً على إنه هناك شروط معينة لابد من إتمامها حتى يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد بنجاح.

نقل ملكية منزل مُقام على أراضي المنحة

متى يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد؟

ورد استفسار من أحد المواطنين قائلاً:- “هل أقدر أبيع البيت اللي على أرض المنحة”، فجاء رد برنامج سكني بأنه يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد بعد الانتهاء من بناء مسكن صالح للسكن، وإصدار شهادة إتمام البناء، وفور نقل ملكية الأرض للمستفيد والانتهاء من كافة الإجراءات فإنه يحق له التصرف في أي شئ.

شروط الحصول على دعم سكني

هناك شروط معينة لابد من توافرها في المتقدمين للاستفادة من دعم سكني وهي:-