هل يحق للروضة رفض الطفل المصاب بالتوحد؟ ورد وزارة “الموارد البشرية”

ذكرت عدد من الأسر في تصريحاتها لجريدة الوطن السعودية أن الروضات تقوم برفض الأطفال الذين لديهم سمات التوحد أو يعانون من فرط حركة أو تأخر في النطق، على الرغم من عدم ظهور هذه العلامات بشكل واضح على الطفل، حتى الحضانات التي تقبل هؤلاء الأطفال عددهم قليل وأسعارهم مرتفعة، وهو ما لا تتحمله كل الأسر، بالإضافة إلى وجود فترة دوام قصيرة، فتصبح غير مناسبة للأمهات العاملات، وفي حالة الاتجاه إلى التعامل مع مراكز النطق والتخاطب فإن الأسعار تكون مكلفة جدًا، لذلك تم طرح سؤال: هل يحق للروضة رفض الطفل المصاب بالتوحد؟

صورة لروضة أطفال _ مصدر الصورة: موقع صور جميلة

مراكز ضيافة الأطفال

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود 1200 مركز ضيافة للأطفال في مناطق مختلفة من المملكة، وأن هذه المراكز مناسبة لحالة الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل كبيرة، فهم ليسوا بحاجة إلى الالتحاق بمراكز لذوي الاحتياجات الخاصة لان إعاقتهم تعد بسيطة، لذلك طالبتهم الوزارة بالتسجيل في هذه المراكز، كما تقوم الوزارة بالإشراف عليها باستمرار للتأكد من تقديم أفضل خدمة للطفل.

مميزات هذه المراكز

تستقبل مراكز الضيافة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأطفال من سن الولادة إلى 10 سنوات، كما أنها تناسب أولياء الأمور الموظفين من خلال وجود دوام طويل، فهي تعمل من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، وتستقبل هذه المراكز الأطفال الذين لديهم إعاقات بسيطة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي أن المرأة العاملة يمكنها الاستفادة من دعم برنامج قرة في تحمل جزء من تكاليف مركز ضيافة الأطفال.

مراكز تأهيل الإعاقات الشديدة

كما أكد محمد رزقي على وجود 355 مركز في مختلف المناطق داخل المملكة لتأهيل أصحاب الإعاقات الذهنية الشديدة والمتوسطة، وكذلك المصابين بالتوحد.

ويتم التقديم على هذه المراكز من خلال موقع الوزارة مع بداية كل فصل دراسي.