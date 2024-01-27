هل يتأثر دعم حساب المواطن بحصول الطالب التابع على مكافأة الجامعة؟.. البرنامج يوضح

أعاد حساب خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن على منصة إكس، التذكير بمصادر الدخل المؤثرة على دعم برنامج حساب المواطن، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الاستفسارات الواردة لحساب خدمة المستفيدين بشأن تأثير حصول الطالب التابع على مكافأة الجامعة على دعم الأسرة في برنامج حساب المواطن، وهل يلزم الإفصاح عن المكافأة أم لا.

هل يتأثر دعم حساب المواطن بحصول الطالب التابع على مكافأة الجامعة؟

هل يتأثر دعم حساب المواطن بحصول الطالب التابع على مكافأة الجامعة؟

وكتب حساب خدمة المستفيدين في تغريدة جديدة ردًا على المتابع “تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من (ملف المستفيد – التابعين) والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم إضافة وحفظ ، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل”.

تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها،ويجب اختيار الحالة الوظيفية "طالب "من (ملف المستفيد – التابعين)والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل " برامج حكومية ودعومات ومكافئات " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي " ثم إضافة وحفظ ، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 23, 2024

معني ظهور حالة الاعتراض “منتهية” عند الاستعلام عن الدعم

وورد لحساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن استفسار على منصة إكس، جاء نصه “تحولت حالة الاعتراض إلى منتهي ايش يعني؟”.

حالة الاعتراض "منتهية " تعني انه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ " 10 ديسمبر " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر " فبراير " ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 11, 2024

وحرص حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي إكس، على الإجابة على استفسار المتابع وكتب “حالة الاعتراض “منتهية ” تعني انه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير”، نسعد بخدمتك“.