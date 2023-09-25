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هل دعم ريف يشمل ربات البيوت؟ وما الشروط المطلوبة؟

هبة حسني سليمان

تبحث الكثير من المواطنات في المملكة العربية السعودية عن دعم ريف الخاص بالسيدات، حيث أن دعم ريف يعد واحداً من البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم شروط الحصول على الدعم الريفي لربات البيوت.

دعم ريف لربات البيوت في المملكة العربية السعودية

المصدر: موقع السعودية ناين

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هل دعم ريف يشمل ربات البيوت؟

يعتبر دعم ريف واحداً من البرامج المقدمة لجميع المحتاجين في المملكة العربية السعودية من أجل تخطي الأزمة، ومن بين هؤلاء المحتاجين هم ربات البيوت، فيمكن لهم الاستفادة من هذا الدعم ولكن بشرط توافر الشروط التي نذكرها خلال السطور القادمة.

شروط الحصول على الدعم

لكي تتمكن ربة المنزل في المملكة العربية السعودية من الحصول على دعم ريف لا بد من توافر مجموعة من الشروط تتمثل فيما يأتي:

  • أن تكون ربة المنزل سعودية الجنسية ومن حاملي بطاقات التنقل داخل أراضي المملكة.
  • ألا تكون المرأة مسجلة في أي وظيفة داخل المملكة العربية السعودية سواء في القطاعات العامة أو الخاصة.
  • أيضاً لا بد أن تكون من العاملات في واحدة من المهن الزراعية والتي يتم تحديدها بواسطة البرنامج.
  • لا بد أن تكون من مواطني المنطقة الإدارية التي يشملها دعم ريف.
  • ألا يقل سن المرأة التي متقدمة للحصول على دعم ربات المنزل عن 21 سنة.
  • ألا يزيد الدعم عن 54,000 ريال سعودي في العام الواحد.
  • ألا يتجاوز دخلها الشهري 6000 ريال سعودي.
  • تقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت أهليتها للحصول على هذا الدعم.
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هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها

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