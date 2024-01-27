هل تنقل قناة الجزائرية الرياضية مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الأفريقية 2024؟

تمتلك قناة الجزائرية الرياضية حق نقل 17 مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة في كوت ديفوار، وبعد أن غادر منتخب الجزائر البطولة من مرحلة المجموعات ينتظر الجمهور المصري قرار القناة الجزائرية بنقل مباريات المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بدلا من مباريات منتخب الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

الجزائرية الرياضية

أعلنت عدة مصادر نقلا عن الجزائرية الرياضية أنها ستقوم بنقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية، ولكن مؤخرا أعلنت القناة الجزائرية إنها لن تقوم بنقل مباراة منتخب مصر في الدور القادم أمام الكونغو برازافيل فيما ستقوم بنقل مباراتي نيجيريا ضد الكاميرون، ومباراة السنغال ضد ساحل العاج.

موعد مباراة مصر القادمة

يتم نقل مباراة المنتخب المصري القادمة عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة، فيما تنطلق المباراة الساعة 10 بتوقيت القاهرة والثامنة في كوت ديفوار، كان المنتخب المصري تأهل لدور ثمن النهائي في المركز الثاني بعد ثلاثة تعادلات خلف منتخب كاب فيردي، حيث يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في البطولة على حساب الكونغو وتحقيق البطولة.

مباريات قناة الجزائرية

أعلنت القناة الجزائرية عن نقل 17 مباراة في بطولة أفريقيا بجميع الأدوار من مرحلة المجموعات وحتى النهائي وسيتم نقل مباراة النهائي على القناة، إذ تقوم القناة بنقل عدد من المباريات في كل دور، وتعد هي القناة الوحيدة التي تمتلك حق نقل المباريات على نايل سات، إذ يمكنك ادخال شيفرة القناة وستجدها على الإنترنت، وإدخال تردد القناة التالي: