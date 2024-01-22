هل تنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر وكاب فيردي اليوم؟.. والقنوات المجانية الناقلة

يواجه المنتخب منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) في الجولة الثالثة من مباريات مرحلة المجموعات، والتي يتحدد مصير المنتخب المصري سواء في التأهل للدور القادم أم سيغادر البطولة، اذ تنطلق المباراة الساعة 10 بتوقيت القاهرة مساء اليوم، حيث يرغب الجمهور المصري في متابعة المباراة الحاسمة اليوم، ويرغب الجمهور في معرفة إن كانت الجزائرية الرياضية ستقوم بنقل مباراة مصر وكاب فيردي ام لا.

قناة الجزائرية الرياضية

قناة الجزائرية الأرضية

تمتلك قناة الجزائرية حق نقل 17 مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية موزعين بين مباريات المجموعات والأدوار التالية، فيما نقلت قناة الجزائرية المباراة الأولى المنتخب المصري أمام موزمبيق فإنها لم تنقل المباراة الثانية أمام غانا، ولن تقوم بنقل مباراة مصر وكاب فيردي، إذ لم يتبق لها سوى مباراة واحدة في المجموعات وتنقل مباراة الجزائر الأخيرة في مرحلة المجموعات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر اليوم

يتم نقل مباراة مصر والرأس الأخضر عبر قناة بي إن سبورت المشفرة، فيما يمكنك أن تتابع المباراة عبر مجموعة من القنوات المجانية التي تبث على يوتلسات، حيث يتم نقل مباراة مصر وكاب فيردي على القنوات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز TVT التوجولية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 27500 Rti الإيفوارية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 27500 Rti الإيفوارية عربسات 11996 أفقي 27500 TV 5.8 تركسات 42 شرق 12356 أفقي 7100

فرص مصر في التأهل

يأتي المنتخب المصري في المركز الثاني بمجموعته بعد حصوله على نقطتين من تعادل أمام غانا وموزمبيق، فيما يأتي الرأس الأخضر بالمركز الأول برصيد 6 نقاط ضمن بها التأهل في المركز الأول، ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز من أجل التأهل في المركز الثاني، وفي حالة التعادل أو الخسارة ستكون حسابات التأهل صعبة وتعتمد على مباراة غانا وموزمبيق.