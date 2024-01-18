هل تم رفض طلبك للحصول على الضمان الاجتماعي؟ إليك طريقة تقديم شكوى

يعد الضمان الاجتماعي من بين البرامج الرئيسية في المملكة العربية السعودية التي تدعم شرائح واسعة من المواطنين، ويتضمن هذا الضمان تقديم الدعم المالي للعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الأفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة، كما يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين داخل المملكة.

هل تم رفض طلبك للحصول على الضمان الاجتماعي؟ إليك طريقة تقديم شكوى

خطوات تقديم شكوى عدم أهلية الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات التي تستحق الحصول على الضمان الاجتماعي، لكن بعض المواطنين يتم رفض طلبهم لعدم استيفائهم شروط الأهلية، ولذلك نقدم إليكم طريقة تقديم شكوى على عدم الأهلية.

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي الرسمي .

اختيار أيقونة “برامج الدعم المتاحة”.

اختيار “الأهلية والاستحقاق” من القائمة.

مراجعة تفاصيل الأهلية الخاصة بك.

اتباع الخطوات الموضحة في الصفحة لإرفاق المستندات المطلوبة.

إرسال الطلب.

انتظار مراجعة الطلب والرد.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في المواطن المستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي، ويشترط توفر جميع هذه الشروط للحصول على الدعم، وهي كالتالي: