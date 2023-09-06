هل تشمل الدفعة 70 من «حساب المواطن» نزول الدعم الإضافي؟.. البرنامج يوضح

لم يتبق إلا أيام قليلة وسوف يتم إيداع دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2023 دفعة 70، حيث بدأ الكثير من المستفيدين في الترقب والبحث عن تفاصيل نزول الدعم، وسأل أحد المستفيدين عن موعد نزول الدعن لدفعة 70، وهل سيكون شامل الدعم الإضافي أم لا؟

تقديم اعتراض في حساب المواطن

الدعم الإضافي لحساب المواطن

بناءًا على سؤال أحد المستفيدين على حساب المواطن عن نزول الدعم لشهر 2023، وهل سيشمل الدعم الإضافي أم لا؟ رد البرنامج أنه خلال تنفيذ التوجيهات سوف يستمر الدعم الإضافي لهذا الشهر للدفعة 70 مع مراعاة عدد أفراد الأسرة ومجموع الدخل.

السلام عليكم متى تنزل الدفعات الماليه ومتى موعد إيداع الدفعه ٧٠ من حساب المواطن وهل الإيداع مع الزياده والسلام عليكم ويومك سعيد — استغفر الله العظيم و اتوب اليه من كل ذنب عظيم (@jmnlrby51) September 5, 2023

حاسبة الدعم التقديرية

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن التعرف على مبلغ الاستحقاق عبر الحاسبة التقديرية عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وتساعد هذه الخدمة للمستفيدين الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن من خلال هذه الخطوات:

تسجيل على موقع حساب المواطن.

اختيار “حاسبة الدعم التقديرية”.

سيتم إرسال أسئلة عبر الموقع عليك الإجابة عليها إذا كنت مسجل في الحساب أم لا، وهل أنت رب أسرة أم مستقل؟

إذا كان هناك تابعين لدي رب الأسرة يجب إدخال بيانات التابع الذي أقل من 18 عامًا ثم الأكبر.

اختيار “مجموع الدخل”.

اضغط على أيقونة “احسب”.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن موعد نزول حساب المواطن دفعة 70 لشهر سبتمبر 2023 عبر هذه الخطوات: