هل تسمح تأشيرة الزيارة للسعودية بأداء مناسك الحج؟.. إليكم التفاصيل الكاملة

ظهر تريند جديد على مواقع التواصل الاجتماعية وخصوصاً في فيسبوك حول السماح للمصريين بالحج في السعودية بطريقة جديدة وذلك بعد سماح شركة الطيران المصرية بحجز تذكرات الطيران وزيارة المملكة بإطار (تأشيرة زيارة) خلال موسم الحج. مما يسمح للمواطنين المصرين أداء مناسك الحج لعام 1444 هجرية الموافق للعام 2023 ميلادية.

وعقب هذا التريند تعليقات متفاوتة بين شركات السياحة ومكاتب الطيران المصرية، خصوصاً بعد صدور بيان رسمي من وزارة الآثار والسياحة في المملكة العربية السعودية تكشف من خلاله مصير حاملي هذه التأشيرة ومعلنة عن الإجراءات القانونية بحق المخالفين

تفاصيل البيان الرسمي من وزارة السياحة في المملكة

بعد تداول الملايين لأخبار إمكانية الحج عن طريق تأشيرة الزيارة. كان لابد من السعودية أن تتدخل رسمياً لتحسم الجدل، خصوصاً بعد تقديم آلاف الطلبات من مصر للحصول على تأشيرة الزيارة تلك.

فجاء البيان ليوضح بشكل لا يترك مجال للجدل أن أي شخص حامل لتأشيرة زيارة ليس لديه الحق في تأدية مناسك الحج، وصرحت بأن كل من يخالف هذا الأمر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية وهي الترحيل مع دفع الغرامة.

وبذلك تكون جميع الإعلانات المنتشرة في مصر حول تأدية الحج بالتأشيرة تلك هي إعلانات مضللة باطلة تسوق لأغراض غير حقيقية، وتنبه الوزارة السعودية من هذه الإعلانات ومن التسويق لها.

بيانات أخرى لاحقة توضح التأشيرات غير المصرح من خلالها تأدية فروض الحج.

بسبب انتشار الخبر أكثر وتوجه العديد لطلب تأشيرة الزيارة تلك، أصبح لزوماً على الجانب السعودي توضيح المعلومات المتعلقة بأداء مناسك الحج بشكل أكبر.

وعليه حدد الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية التأشيرات جميعها التي لا يسمح للمواطنين المصريين من خلالها تأدية مناسك الحج.

وهذه التأشيرات عددها 9، وهي كالتالي:

التأشيرات العائلية.

تأشيرة خدمة الحجاج.

تأشيرة المرور.

التأشيرات الحكومية.

تأشيرات العمل.

التأشيرات السياحية العامة.

التأشيرات الإلكترونية.

والتأشيرات الشخصية.

تأشيرات الأعمال التجارية.

وكل هذه التأشيرات من غير المصرح لها تأدي فريضة الحج.

كيف يمكن تأدية مناسك الحج بطريقة قانونية للمواطنين في مصر؟

لابد على كل مواطن مصري راغب في تأدية الحج أن يتقدم في طلبه بشكل قانوني لتأدية فريضة الحج الدخول في قرعة الحج من وزارة الخارجية أو عبر الإنترنيت في فترة تحدد من كل عام ويعلن عنها قبل شهر شباط، ويتاح التقديم بين شباط وآذار من كل عام.

أما عن الشروط فهي كالتالي:

أن يضمن المتقدم تحصله على كامل حقوقه القانونية. أن كون المتقدم من أم وأب مصريين. أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية ومقيم في مصر. ألا يكون عمر المتقدم أقل من 25 سنة، ويستثنى من ذلك المحرم الشرعي لسيدة بعمر أقل من 45، ومع ذلك يصبح الحد الأدنى للعمر لا يقل ع 18 سنة.

ويرجى ملاحظة أنه هذه الشروط قد تتبدل بين عام وآخر، لذا من الضروري مراجعة الإعلان الرسمي وقراءة شروطه في سنة التقديم نفسها لقرعة الحج.