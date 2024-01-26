هل إضافة تابع تزيد من قيمة مبلغ حساب المواطن للأسرة؟.. البرنامج يوضح

أوضحت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي إكس، طريقة حساب استحقاق الأسرة للدعم، وهل يؤدي إضافة تابع جديد إلى زيادة دعم حساب المواطن للأسرة أم لا، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الاستفسارات الواردة للبرنامج وجاء نصه “السلام عليكم، هل إضافة تابع (أختي) يزيد من قيمة المبلغ حساب المواطن؟”.

هل إضافة تابع تزيد من قيمة مبلغ حساب المواطن للأسرة؟

هل إضافة تابع تزيد من قيمة مبلغ حساب المواطن للأسرة؟

وأجابت خدمة المستفيدين على سؤال المتابع عبر تغريدة جديدة كتبت فيها “حياك الله، يختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك باستخدام الحاسبة التقديرية”.

حياك الله ، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك باستخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 25, 2024

إطلاق بوابة حساب المواطن الإلكترونية والتطبيق بحلتهم الجديدة

وأضاف برنامج حساب المواطن بأنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال لبرنامج حساب المواطن بحلته الجديدة بإضافة خدمات وحلوم متكاملة لخدمة المستفيدين، حرصًا على تحقيق تجربة أفضل للمستفيدين، وتتضمن التغييرات التي شهدتها البوابة الإلكترونية التالي:

إضافة صفحة الإحصائيات تشمل ملخص لمجموع الدفعات السابقة والمبالغ المعلقة والمرتجعة.

إمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعين.

إضافة أسباب التغير في الدفعة بشكل مباشر في لوحة المعلومات الرئيسية.

استرجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر.

جلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من خلال المصدر.

اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب.

وتضمنت التغييرات الجديدة لتطبيق برنامج حساب المواطن التالي: