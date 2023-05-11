،يرغب الكثير من الأشخاص في الاستفسار عن الكثير من المعلومات المهمة في نموذج اختبار اشارات المرور السعودية، ولا سيما الأشخاص الذين هم على وشك إجراء اختبار اشارات المرور السعودية، ومن أهم الأسئلة التي يبحث عنها المتقدمون للاختبار ما هي المدة الزمنية التي يستغرقها الاختبار؟ ، وما هو عدد الأسئلة التي يتكون منها هذا الاختبار؟ ، والعديد من الأسئلة الأخرى المهمة جدًا في هذا الاختبار، لذلك في هذه المقالة سنزودك بالإجابات على هذه الأسئلة وبعض المعلومات المهمة حول هذا الاختبار.

أسئلة اختبار إشارات المرور بالسعودية

سنشرح لك في السطور القادمة بعض الأسئلة المهمة التي يهتم بها الأشخاص الذين هم على وشك المشاركة في اختبار إشارات المرور بالسُّعُودية، وهي كالتالي:

ما هي اختبارات إشارات المرور السُّعُودية؟

يجب على كل من يريد تعلم القيادة في المملكة العربية السُّعُودية اجتياز اختبار قوي للحصول على رخصة القيادة، وبناءً عليه قامت المملكة بالكثير من الحملات التوعية للحفاظ على حياة المواطنين، ومن أهمها هذه الاختبارات هو اختبار إشارة المرور، ويتضمن هذا الاختبار 20 سؤالاً تتعلق بإشارات المرور.

يحتاج أي شخص للنجاح في هذا الاختبار للإجابة على ما لا يقل عن 18 سؤالاً، ويجب التدريب هذه الأسئلة بشكل جيد من أجل اجتياز هذا الاختبار، وبعد أن تتدرب جيدًا على هذه الأسئلة يمكنك تجرِبة الاختبار على موقع دلة الإلكتروني، وسنتحدث عن هذا الموقع بالتفصيل لاحقا.

تدور أسئلة اختبار اشارات المرور السعودية حول ثلاث محاور، حيث تشمل الأسئلة أنواعًا مختلفة من إشارات المرور، وعلى الرغم من أن الاختبار يشمل جميع الإشارات المعترف بها في المملكة العربية السُّعُودية، إلا أنها أيضًا إشارات معروفة في جميع أنحاء العالم.

كيف تجتاز أسئلة اختبار الكمبيوتر لإشارات المرور بالسعودية؟

من الممكن الحصول على شهادة تفيد بأنك نجحت في اختبار اشارات المرور السعودية بسهولة، ولكن يجب عليك أولاً تقديم ملفك العسكري حتى تتمكن من بَدْء الاختبار وتوزيعك على الأجهزة المخصصة للاختبار.

من أجل بَدْء الاختبار، يجب عليك اختيار اللغة أولاً، بحيث تظهر لوحة البيانات الشخصية لك باللغة التي اخترتها، ولكن يجب مراجعة جميع بياناتك جيدًا ويجب أن تكون جميع البيانات صحيحة، ثم الإجابة جميع أسئلة اختبار اشارات المرور السعودية الذي ستظهر لنظام أمامك على الشاشة.

ما هي مدة اختبار إشارات المرور على الكمبيوتر في السُّعُودية؟

وإذا أردت معرفة الوقت المطلوب لإكمال اختبار إشارات المرور في السُّعُودية فلن يتجاوز اختبار اشارات المرور السعودية أكثر من نصف ساعة فقط، ويمكنك بسهولة إنهاء الاختبار في وقت أقل إذا أجبت عن الأسئلة بشكل صحيح في أقل من ذلك.

يمكن للشخص الذي يقوم بالاختبار الإجابة على جميع الأسئلة إلكترونيًا، وتقديم جميع الإجابات عن طريق الكمبيوتر، ويتم إجراء هذا اختبار اشارات المرور السعودية بحضور لجنة متخصصة مهمتها مراقبة الاختبار بشكل صحيح وتنظيم عملية الاختبار للمشاركين.

كيفية الحصول على نتيجة اختبار إشارات المرور كمبيوتر السُّعُودية؟

يمكن للمشاركين في اختبار إشارات المرور كمبيوتر السعودية معرفة نتيجة الاختبار بشكل فوري، حيث يحصلون على النتيجة فور الانتهاء من الاختبار وتظهر على الشاشة، ويمكن للمشاركين إعادة الاختبار بعد مرور ثلاث أيام، في حالة الفشل أو الرسوب في الاختبارات.

سيقوم الكمبيوتر بتسجيل تاريخ الاختبار الأول، ويمكن إعادة الاختبار في وقت لاحق، حيث إن الإجابة على جميع أسئلة اختبار اشارات المرور السعودية اختيارية، ولكن من الضروري الإجابة على 18 سؤالًا في الأقل من أجل النجاح و اجتياز الاختبار.

اختيارية، ولكن من الضروري الإجابة على 18 سؤالًا في الأقل من أجل النجاح و اجتياز الاختبار. يمكن للمشاركين في الاختبار، في أثناء الإجابة على الأسئلة، تأجيل أحد الأسئلة لوقت لاحق والإجابة على السؤال التالي.

أسئلة نموذج اختبار اشارات المرور السعودية

تحتوي أسئلة اختبار اشارات المرور السعودية على أسئلة حول إشارات المرور، ومعنى الخطوط الأرضية، وكذلك معنى إشارات المرور، سنزودك في السطور القادمة بشرح لأنواع إشارات المرور، بما في ذلك إشارات المرور المختلفة، التي سيتم سؤالك عنها في الاختبار، وعن الخطوط الأرضية واللافتات المرورية.

ما نوع الإشارات في اختبار إشارات المرور السُّعُودية؟

هناك ثلاث أنواع من إشارات المرور في السُّعُودية التي يجب أن يكون المشارك في اختبارات المرور في السُّعُودية على علم بها، وتنقسم هذه الإشارات إلى إشارات تنظيمية وإرشادية وتحذيرية، وهي كالتالي:

1. إشارات المرور التنظيمية

الغرض من استخدام إشارات المرور التنظيمية هو تنبيه السائقين وجميع مستخدمي الطريق إلى اللوائح والمحظورات والقيود المختلفة التي يجب الالتزام بها، سواء كنت سائق مركبة أو حتى مستخدم لطريق، ومن يخالف الإشارات التنظيمية يعرض نفسه للمخالفة والعقاب، وتتضمن الإشارات التنظيمية أنواعًا وأنواعًا وأصناف عدّة، وتشمل إشارات المرور التنظيمية ما يلي:

مسار مشاة

مسار دراجات هوائية

السرعة القصوى

أدنى حد للسرعة

قف

ممنوع دخول المشاة

ممنوع دخول المركبات والعربات

ممنوع الدخول

أقصى ارتفاع

أقصى عرض

أقصى وزن

ممنوع الاتجاه لليسار

ممنوع الاتجاه لليمين

ممنوع الالتفاف للخلف

الأفضلية للسيارات القادمة من الجهة المُقابلة

ممنوع التجاوز

ممنوع التجاوز لسيارات النقل

ممنوع استعمال المنبه (الكلاكس)

ممنوع الوقوف والانتظار

ممنوع الانتظار

طريق مغلق

أقل مسافة بين سيارتين

اتجاه إجباري، إلزم اليمين

اتجاه إجباري، إلزم اليسار

اتجاه السير الإجباري إلى الأمام

2. إشارات المرور الإرشادية

الغرض من استخدام إشارات المرور الإرشادية هو إرشاد وتوجيه السائقين وجميع الأشخاص الذين يستخدمون الطرق سواء كانوا على طول الشوارع وكذلك الطرق المختلفة التي تؤدي إلى جميع المدن والقرى وغيرها من الأماكن الهامة التي يحتاج المواطن السعودي الذَّهاب إليها.

من الأهداف المهمة للإشارات الإرشادية أيضًا إرشاد السائقين ومستخدمي الطريق إلى التقاطعات في الطرق وتوضيح المسافات والاتجاهات إلى الأماكن المهمة مثل الأماكن ذات الطبيعة الدينية والتاريخية والأماكن ذات الأهمية الجغرافية، وكذلك تشمل أماكن مرافق الخدمة على الطرق.

تساعد هذه العلامات الإرشادية في توفير مثل هذه المعلومات المهمة، كما تساعد الساقين في اتخاذ أقصر طريق للوصول إلى وجهاتهم، وتشمل إشارات المرور الإرشادية ما يلي:

السرعة القصوى لسيارات النقل

سيارات النقل تلزم اليمين

طريق رئيسي

طريق ثانوي

طريق فرعي

العلامة الدالة على مكة المكرمة

اتجاه الشمال

اتجاه الجَنُوب

اتجاه الشرق

اتجاه الغرب

مستشفى بالقرب

مطعم بالقرب

فندق بالقرب

مطار بالقرب

مركز إسعاف

محطة وقود

مُنتزه

موقف سيارات

معبر مشاة

طريق مخصص للسيارات فقط

طريق ذو أفضلية مرور

منطقة صناعية

أضئ أنوار السيارة

3. إشارات المرور التحذيرية

ترجع أهمية الإشارات المرورية التحذيرية إلى أنها تنبه السائقين وجميع مستخدمي الطريق من جميع الأخطار سواء كانت قائمة أو محتملة وبالمخاطر الذي قد يتعرضون لها في أثناء استخدامهم للطرق والشوارع القريبة منهم، وذلك من أجل تجنب عنصر المفاجأة التي يؤثر سلبًا على قراراتهم في أثناء القيادة ويعرضهم للخطر.

يجب على السائقين ومستخدمي الطريق الالتزام بإشارات المرور التحذيرية، وعلى السائق أن يتوخى الحيطة والحذر دائمًا، لأن ذلك يحفظ سلامته وسلامة من معه، وكذلك سلامة جميع الأشخاص ومستخدمي الطريق على الطرق والشوارع، تشمل إشارات المرور التحذيرية ما يلي:

منعطف حاد يمين

منعطف حاد يسار

طريق متعرج لليمين

طريق متعرج لليسار

سلسلة منحنيات

سلسلة مطبات

الطريق يضيق أمامك من ناحية اليمين

الطريق يضيق أمامك من ناحية اليسار

الطريق يضيق أمامك من الجانبين

نهاية طريق مزدوج

تقاطع طريق رئيسي مع فرعي

الطريق أمامك يرتفع (صعود)

الطريق أمامك ينخفض (هبوط)

مطب

طريق غير ممهد

الطريق يتجه لنهاية حافة رصيف بحري أو نهري

صخور متساقطة

حصى متناثرة

طريق منزلق

جسر متحرك

تقاطع سكة حديد

معبر أطفال مدارس

معبر جمال

معبر حيوانات

طيران منخفض

كثبان رملية

ما هو شكل إشارة تحذير؟

في معظم الحالات يكون شكل إشارات المرور التحذيرية على شكل مثلث، وخلفية الإشارة بيضاء، والرموز أو الرُّسُوم على الإشارة سوداء، وأخيراً إطار أحمر.

اختبار دله الكمبيوتر السُّعُودية

لكي تتمكن من الحصول على رخصة قيادة في المملكة العربية السُّعُودية، يجب عليك إجراء اختبار رخصة قيادة، وهو اختبار يحتوي على بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها من أجل الحصول على الرخصة، وهذه الأسئلة تحتوي على العديد من الأسئلة المهمة التي يتم الإجابة عليها بواسطة الكمبيوتر لاجتياز الاختبار، وبعد الانتهاء من اختبار اشارات المرور السعودية تظهر النتيجة على الفور.

حيث إن الاختبارات المختلفة التي يتم إجراؤها في دلة ومناطق سُعُودية أخرى مختلفة، عبارة عن مجموعة من الاختبارات الكتابية التي تشمل أيضًا اختبارات الإشارة ومجموعة من التحذيرات والتعليمات، والأسئلة مقسمة وتشمل جميع الأسئلة التي تحتاج إلى معرفتها في اختبار إشارة المرور.

هنا زوارنا الكرام نكون شرحنا لكم بواسطة هذا المقال نموذج اختبار اشارات المرور السعودية، لقد قدمنا لك إجابات للعديد من الأسئلة التي يهتم بها الأشخاص الذين هم على وشك المشاركة في اختبار إشارات المرور في المملكة العربية السُّعُودية.