هل يُمكن نقل ملكية السيارة بدون مبايعة؟

وفرت منصة أبشر الإلكترونية خدمة نقل ملكية السيارة للمواطنين بالمملكة حيثُ أتاحت ذلك إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد، ولتتعرف على كافة المعلومات تابعنا.

منصة أبشر

أقرت إدارة المرور السعودية أنه لا يُمكن نقل ملكية السيارة بدون مبايعة أي بدون بيع السيارة من المالك الحالي إلى الشخص الذي يريد الشراء، حيثُ أنه خلال المُبايعة يُطلب من مالك السيارة الحالي إدخال مبلغ المبايعة الذي حددته الإدارة العامة للمرور حيث يتراوح بين 500 ـ 1000.000 ريال سعودي حيث يُمكن أيضًا إلغاء المُبايعة في أي وقت قبل إتمام خيار “تسليم المركبّة” عبر أبشر، ويتم استعادة المبالغ المدفوعة بشكل إلكتروني.