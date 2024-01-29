نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر..ماهي الخطوات؟

تتيح منصة أبشر، عدد من الخدمات حول أوضاع العمالة المنزلية وأهمها نقل خدمات هذه الفئة، وحددت المنصة عدة خطوات عبر خدماتها يمكن من خلالها نقل خدمات العمالة المنزلية وهي:

الخطوات:

1. يرفع صاحب العمل الحالي طلب نقل الخدمات من خلال الهوية الرقمية “أبشر”.

2. يوافق المقيم على طلب نقل الخدمات من خلال الهوية الرقمية “أبشر” خلال 7 أيام.

3. يؤكد صاحب العمل الجديد نقل خدمات العامل من خلال الهوية الرقمية “أبشر”.

4. بعد إتمام الخطوات السابقة، يتم نقل خدمات المقيم إلى صاحب العمل الجديد.

تعديل مهنة العمالة:

منصة ابشر-مصدر الصورة: موقع المنصة

الخطوات:

1. الدخول إلى موقع منصة أبشر أعمال.

2. اختر “خدمات أعمالي”.

3. اختيار “تعديل المهنة”.

شروط الخدمة:

• يجب على العميل زيارة مكاتب الجوازات مصطحبًا الوثيقة القديمة لتسليمها واستلام الوثيقة المجددة.

• عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة مسجلة على العامل، وصاحب المنشأة.

• سريان هوية إقامة العامل.

• موافقة وزارة العمل على طلب تغيير المهنة.

• ألا يكون العامل مسجلًا بالنظام “متغيب عن العمل”.

• تسديد رسوم الخدمة.

• وجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية أثناء تنفيذ الخدمة.

منصة أبشر

منصة أبشر هي بوابة إلكترونية حكومية سعودية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للأفراد والمقيمين والشركات في المملكة العربية السعودية. تم إطلاق المنصة في عام 2015 من قبل وزارة الداخلية السعودية تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.