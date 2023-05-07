بالتفصيل.. رابط وخطوات تسجيل أول أبتدائي 1445 عبر نظام نور

نوفر لكم في هذا المقال رابط وخطوات تسجيل أول ابتدائي 1445 عبر نظام نور، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، ومن خلال موقع “نجوم مصرية”، سنتعرض لكم طريقة الوصول إلى نظام نور لتسجيل الأول الابتدائي 1445 وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

نظام نور

يُعد النظام التعليمي “نور”، أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بوزارة التعليم لأولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى ذلك يتيح النظام تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ومن خلاله أيضًا يمكن إنشاء حسابات مخصصة للطالب وولي الأمر.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1445 ؟

أفادت وزارة التعليم السعودية بأنه تم فتح التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور للعام الدراسي القادم، مشيرة إلى أن عملية تسجيل أول ابتدائي تبدأ في يوم الأحد الموافق السابع عشر (17) من شهر شوال الهجري، والذي يصادف ميلاديًا يوم السابع (7) مايو لعام 2023.

ما هي أعمار تسجيل الطلاب المستجدين ؟

أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية توجيهات بشأن سن التسجيل للطلاب في المرحلة الابتدائية، حيث يجب أن يكون الطالب قد أتم 6 سنوات عند بداية السنة الدراسية أو قبل بدء العام الدراسي الجديد بمدة لا تزيد عن 90 يوماً، أما بالنسبة للطلاب الذين يكملون 6 سنوات بعد انطلاق العام الدراسي، فيُسمح لهم بالتسجيل ضمن فترة لا تتجاوز 180 يوماً وذلك بناءً على شروط ومعايير محددة.

خطوات التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 من خلال نظام نور

لتسجيل أبنائكم في الصف الأول الابتدائي لعام 1444هـ عبر نظام نور، يجب اتباع الإرشادات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ “نظام نور“.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر.

اختر خيار تسجيل الأبناء من القائمة.

انقر على تسجيل طالب جديد في القائمة المتاحة.

أدخل رقم هوية الطالب أو رقم إقامته.

حدد درجة القرابة من القائمة المنسدلة.

أدخل رقم الهوية أو الإقامة للأب.

حدد جنسية الطالب وأدخل تاريخ ميلاده.

اختر مهنة ولي الأمر وانقر على زر التالي.

انقر على زر التالي باللون الأخضر.

حدد المدرسة المناسبة من الجدول وانقر على زر التالي.

تابع تنفيذ التعليمات حتى يتم إتمام عملية التسجيل بنجاح.

وقبل زيارة المدرسة يجب طباعة استمارة الفحص الطبي.

كيفية تسجيل ولي أمر الطالب في نظام نور 1445

يتيح نظام نور الإلكتروني لولي الأمر إمكانية التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: