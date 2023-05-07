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بالتفصيل.. رابط وخطوات تسجيل أول أبتدائي 1445 عبر نظام نور

رنا شعراوي

نوفر لكم في هذا المقال رابط وخطوات تسجيل أول ابتدائي 1445 عبر نظام نور، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، ومن خلال موقع “نجوم مصرية”، سنتعرض لكم طريقة الوصول إلى نظام نور لتسجيل الأول الابتدائي 1445 وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1445

نظام نور

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رابط تسجيل أول ابتدائي عبر نظام نور 1445 للطلاب الجُدد

رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1445 بالخطوات وآلية التقديم للطلاب المستجدين عبر خدمة التسجيل الإلكتروني الجديدة

يُعد النظام التعليمي “نور”، أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بوزارة التعليم لأولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى ذلك يتيح النظام تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ومن خلاله أيضًا يمكن إنشاء حسابات مخصصة للطالب وولي الأمر.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1445 ؟

أفادت وزارة التعليم السعودية بأنه تم فتح التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور للعام الدراسي القادم، مشيرة إلى أن عملية تسجيل أول ابتدائي تبدأ في يوم الأحد الموافق السابع عشر (17) من شهر شوال الهجري، والذي يصادف ميلاديًا يوم السابع (7) مايو لعام 2023.

ما هي أعمار تسجيل الطلاب المستجدين ؟

أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية توجيهات بشأن سن التسجيل للطلاب في المرحلة الابتدائية، حيث يجب أن يكون الطالب قد أتم 6 سنوات عند بداية السنة الدراسية أو قبل بدء العام الدراسي الجديد بمدة لا تزيد عن 90 يوماً، أما بالنسبة للطلاب الذين يكملون 6 سنوات بعد انطلاق العام الدراسي، فيُسمح لهم بالتسجيل ضمن فترة لا تتجاوز 180 يوماً وذلك بناءً على شروط ومعايير محددة.

خطوات التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 من خلال نظام نور

لتسجيل أبنائكم في الصف الأول الابتدائي لعام 1444هـ عبر نظام نور، يجب اتباع الإرشادات التالية:

تسجيل أول ابتدائي 1445
تسجيل أول ابتدائي 1445
  • قم بزيارة الموقع الرسمي لـ “نظام نور“.
  • بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر.
تسجيل أول ابتدائي 1445
إدخال بيانات تسجيل الدخول
  • اختر خيار تسجيل الأبناء من القائمة.
تسجيل أول ابتدائي 1445
تسجيل أول ابتدائي 1445
  • انقر على تسجيل طالب جديد في القائمة المتاحة.
تسجيل أول ابتدائي 1445
تسجيل أول ابتدائي 1445
  • أدخل رقم هوية الطالب أو رقم إقامته.
تسجيل أول ابتدائي 1445
تسجيل طالب جديد 
  • حدد درجة القرابة من القائمة المنسدلة.
  • أدخل رقم الهوية أو الإقامة للأب.
تسجيل أول ابتدائي 1445
تسجيل بيانات الطالب 
  • حدد جنسية الطالب وأدخل تاريخ ميلاده.
  • اختر مهنة ولي الأمر وانقر على زر التالي.
  • انقر على زر التالي باللون الأخضر.
  •  حدد المدرسة المناسبة من الجدول وانقر على زر التالي.
  • تابع تنفيذ التعليمات حتى يتم إتمام عملية التسجيل بنجاح.
تسجيل أول ابتدائي 1445
تسجيل أول ابتدائي 1445
  • وقبل زيارة المدرسة يجب طباعة استمارة الفحص الطبي.

كيفية تسجيل ولي أمر الطالب في نظام نور 1445

يتيح نظام نور الإلكتروني لولي الأمر إمكانية التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

  •  قم بالدخول إلى موقع نظام نور.
  • اختر خانة تسجيل ولي أمر جديد.
  • أدخل جميع بيانات ولي الأمر (رقم الهوية أو رقم الإقامة، اسم المستخدم).
  • انقر على زر التالي.
  • أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالطالب في الحقل المناسب.
  • حدد نوع العلاقة بين ولي الأمر والطالب.
  • حدد تاريخ ميلاد الطالب.
  • اضغط على زر التحقق.
  • انقر على رمز حفظ لإتمام عملية التسجيل.
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رنا شعراوي

حاصلة على بكالوريوس تجارة عام ٢٠١٥ بتقدير جيد جدا، وكاتبة محتوى في المقالات العامة والمتنوعة منذ عام ٢٠١٨، أؤمن بأهمية توعية المجتمع بالمعلومات الموثوقة والدقيقة.

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