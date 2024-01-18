نصائح لقيادة آمنة في فصل الشتاء

في فصل الشتاء، يواجه سائقو السيارات تحديات عديدة تتمثل في الأحوال الجوية السيئة، كالأمطار والثلوج، التي تزيد من خطر الانزلاق والحوادث، في هذا المقال سنناقش كيفية التعامل مع هذه التحديات واتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث إن أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة.

التحديات الشتوية للسائقين

أحياناً، يحمل الشتاء مفاجآت غير سارة لسائقي السيارات، تزيد الأمطار والثلوج من خطر الانزلاق، خاصةً على الطرقات الرطبة أو المنخفضة، الحيطة والحذر مطلوبان دائمًا عند القيادة، وخصوصًا في الشتاء حيث تصبح هذه الظروف أكثر شيوعًا.

مشاهد متكررة في الجو الشتوي

في الأجواء الممطرة والباردة، نرى بشكل متكرر انزلاق السيارات، خصوصًا على الطرق التي تغطيها الأتربة والمياه، مما يقلل من التماسك ويزيد من صعوبة التحكم في المركبة، كما يؤدي تكون القشرة الثلجية على زجاج السيارة وعجلاتها إلى تقليل الاحتكاك مع الأرض، مما يزيد من خطر الانزلاقات.

نصائح للقيادة الآمنة في الشتاء

لتقليل خطر الانزلاق في الشتاء، يُنصح باتباع عدة إرشادات: