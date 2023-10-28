“فوز مثير” نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 28-10-2023 “كلاسيكو الأرض” في الدوري الأسباني

عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم تتجه أنظارهم عصر اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 صوب ملعب “مونتجويك” في إقليم كتالونيا، حيث اللقاء العالمي والمرتقب الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2023، ويحمل كلاسيكو هذا العام بين الريال والبرسا طابعا خاصا، ولذلك من المتوقع حضور جماهيري كبير للغاية من عشاق الفريقين في أسبانيا، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا تقريرا خاصا ومفصلا عن كلاسيكو الأرض.

صفحة ريال مدريد

ريال مدريد والقمة المنتظرة

يدخل الفريق الملكي الكلاسيكو وهو يتمتع بقوة ضاربة في خط الهجوم، وذلك بعد انضمام النجم الإنجليزي الكبير “جود بيلينجهام” هداف الدوري الأسباني هذا الموسم حتى الآن، ويعتبر هذا الكلاسيكو هو الأول للنجم الإنجليزي، ويسعى الريال لتحقيق الفوز بهذه المباراة مستغلا الأداء القوي الذي ظهر عليه معظم لاعبيه في الفترة الأخيرة، والفوز بهذا اللقاء سوف يساعد ريال مدريد في الانفراد بجدول ترتيب المسابقة والابتعاد قدر الإمكان عن مطاردة غريمه التقليدي برشلونة له.

برشلونة ولقاء الكلاسيكو

بينما يدخل الفريق الكتالوني مباراة اليوم متسلحا بعامل الأرض والجمهور، ولكن يعاني البرسا في هذه الكلاسيكو من كثرة الغيابات في صفوفه، ولكن أعلن المدير الفني للبرسا أنه سوف يبذل قصار جهده للفوز بمباراة الكلاسيكو، وذلك لأن الفوز في مباراة اليوم سوف يجعل الفريق الكتالوني ينقض على جدول تريب المسابقة.

موقف الريال والبرسا في الدوري

يدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأسباني هذا الموسم برصيد 25 نقطة، بينما يدخل الفريق الكتالوني مباراة الكلاسيكو وهو يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الريال، وكذلك بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني في الترتيب “جيرونا” الحصان الأسود في نسخة هذا العام في الدوري الأسباني، بينما يحتل “أتليتكو مدريد” المركز الرابع برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة الكلاسيكو

قرر الاتحاد الأسباني لكرة القدم إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت الموافق 28-10-2023، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:15 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

تقابل ريال مدريد وبرشلونة قبل مباراة اليوم في 254 مباراة رسمية في مختلف البطولات، وقد استطاع الريال تحقيق الفوز في 102 مباراة، بينما استطاع الفريق الكتالوني تحقيق الفوز في 100 مباراة، وكان التعادل هو سيد الموقف بين الفريقين في 52 مباراة، وقد استطاع البرسا إحراز 415 هدفا، بينما استطاع المرنجي إحراز 424 هدفا في شباك البرسا.

القنوات الناقلة للكلاسيكو

أما عن القنوات التي ستقوم ببث مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، فهناك مجموعة كبيرة من القنوات المشفرة قد أعلنت بثها للمباراة على الهواء مباشرة، وقد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بثها لمباراة اليوم حصريا في الوطن العربي وشمال أفريقيا، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن معلق مباراة الكلاسيكو اليوم، حيث أكدت القناة أن المعلق الجزائري الكبير “حفيظ دراجي” سوف يقوم بالتعليق على مباراة الريال والبرسا، كما سوف يكون هناك تعليق باللغة الإنجليزية عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

غيابات الفريقين في الكلاسيكو

هناك بعض الغيابات التي من المتوقع أن تشهدها مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، حيث من المتوقع غياب “إيدير ميليتاو، تيبو كورتوا، داني سيبايوس، أردا جولر” بسبب الإصابة، أما عن غيابات الفريق الكتالوني فمن المتوقع غياب “بيدري، جول كوندي، سيرجي روبرتو” وهذه الغيابات بسبب الإصابة أيضا.

تشكيل الفريق الملكي

من المتوقع أن يخوض الريال مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – أنطونيو روديجر – داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جويس.

تشكيل البرسا في الكلاسيكو

بينما من المتوقع أن يخوض الفريق الكتالوني مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستينسن – رونالد أراخو – جواو كانسيلو.

خط الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – جافي.

خط الهجوم: جواو فيليكس – فيران توريس – لامين يامال.

نتيجة مباراة الريال والبرسا