نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين 1444 |رابط وخطوات الاستعلام وطريقة تقديم إعتراض

أعلنت وزارة التعليم السعودية صباح اليوم عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين للعام 1444، تعد وزارة التعليم السعودية من الجهات الحكومية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث تلتزم بتقديم خدمات التعليم للمواطنين في البلاد، وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا لشؤون التعليم في المجتمع السعودي، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالطلاب أو المعلمين والمعلمات، ومن بين الخدمات المهمة التي تقدمها وزارة التعليم السعودية هي منصة نور الإلكترونية، وهي منصة تقدم خدمات متنوعة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لحضراتكم كيفية الاستعلام عن النتيجة وكذلك الاعتراض عليها.

نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخرًا عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الجديد. يأتي هذا الإعلان بعد استلام المعلمين لطلبات النقل الإلكترونية وإتمامهم لعملية التقديم، حيث تهدف هذه الخطوة من الوزارة إلى تطوير الخدمات التعليمية المقدمة وتوفير سبل الراحة للمعلمين والمعلمات من خلال توفير فرصة النقل إلى مكان قريب منهم، ويتم تحديد نتيجة حركة النقل الخارجي بناءً على عوامل متعددة مثل خبرة المعلم، وظروفه الصحية، وتقييم أدائه الوظيفي، بالإضافة إلى احتياجات المدارس في إعلان نتيجة النقل.

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين

تتيح وزارة التعليم السعودية للمعلمين الاطلاع على نتائج حركة النقل الخارجي بطريقة إلكترونية من خلال منصة نور الإلكترونية التابعة للوزارة، ويمكن للمعلمين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلى رابط موقع نظام نور الإلكتروني. ثم عقب ذلك ننتقل إلى خدمات شؤون العاملين. نقوم بإختيار بحث عن نتيجة حركة النقل الخارجي. ستجد رغباتك جميعها، والرغبة التي تم النقل عليها ستجدها باللون الأخضر.

طريقة تقديم اعتراض على النتائج

🔴 عاجل .. وزارة التعليم: الاعتراض على النتيجة يبدأ من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام #حركة_النقل_الخارجي — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) May 18, 2023

تم توفير إمكانية الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات من قبل وزارة التعليم السعودية، ويتم ذلك عبر نفس الإجراءات الإلكترونية التي تم ذكرها سابقاً، حيث سيتم فتح باب الاعتراض على النتائج في الفترة من 21 مايو إلى 25 مايو الحالي، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية من 28 مايو إلى 1 يونيو القادم، ويمكن تقديم الاعتراض عن طريق تسجيل الدخول إلى نظام نور، ثم الوصول إلى حساب المعلم وخدمات شؤون المعلمين، ومن ثم طلب الاعتراض وتقديمه.