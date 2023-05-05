بالخطوات .. الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 “الجرين كارد” عبر موقع dvprogram.state.gov

الحلم الأمريكي الذي يرواد الملايين حول العالم في انتظار التحقق خلال الساعات القادمة، حيث قامت وزارة الهجرة الخارجية بالإعلان رسمياً عن إعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، لذلك نجد أن عمليات البحث قد تكثفت بشكل كبير من قبل الكثيرين لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2024 من خلال الموقع الرسمي للهجرة على شبكة الإنترنت، لذلك سوف نستعرض معكم عبر السطور التالية كافة التفاصيل حول الهجرة العشوائية لأمريكا وخطوات الإستعلام عن نتائج الجرين كارد.

الهجرة العشوائية لأمريكا

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بطرح 55 ألف تأشيرة هجرة للعديد من البلدان حول العالم، وذلك من خلال برنامج القرعة لتأشيرات التنوع والذي انطلق في عام 1995، ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الولايات المتحدة الأمريكية لتنوع السكان المهاجرين إلى الولايات المتحدة، حيث يتم فتح باب التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية في شهر أكتوبر من كل عام، على أن يتم إعلان نتائج القرعة ومعرفة الفائزين بالجرين كارد في شهر مايو، جدير بالذكر أنه عقب إعلان الفائزين في القرعة يتم إجراء مقابلة شخصية في السفارة الأمريكية، وعلى أساسها يتم معرفة قبول أو رفض تأشيرة الهجرة.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري الامريكي

يمكن لجميع المتقدمين في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا معرفة نتائج القرعة والفائزين بالبطاقة الخضراء من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للهجرة على شبكة الإنترنت، حيث يقوم المتقدم باتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع dvprogram.state.gov.

الضغط على أيقونة check status.

الضغط على أيقونة continue.

ادخال الرقم التعريفي.

كتابة الاسم الأخير.

ادخال سنة الميلاد.

كتابة رمز التحقق الواضح أمامك.

الضغط على submit.

عقب تنفيذ الخطوات السابقة سوف يتم ظهور نتيجة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض وذلك حال رفع النتيجة على شبكة الإنترنت، جدير بالذكر أن نتائج قرعة الهجرة العشوائية لا يتم الإعلان عنها إلا من خلال الرابط السابق ذكره.