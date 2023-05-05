خدمات

بالخطوات .. الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 “الجرين كارد” عبر موقع dvprogram.state.gov

أسماء ربيع

الحلم الأمريكي الذي يرواد الملايين حول العالم في انتظار التحقق خلال الساعات القادمة، حيث قامت وزارة الهجرة الخارجية بالإعلان رسمياً عن إعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، لذلك نجد أن عمليات البحث قد تكثفت بشكل كبير من قبل الكثيرين لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2024 من خلال الموقع الرسمي للهجرة على شبكة الإنترنت، لذلك سوف نستعرض معكم عبر السطور التالية كافة التفاصيل حول الهجرة العشوائية لأمريكا وخطوات الإستعلام عن نتائج الجرين كارد.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

الهجرة العشوائية لأمريكا

قد يهمك:

“هنا”.. رابط الاستعلام عن نتيجه الهجرة العشوائية لأمريكا DV lottery 2023

رسمياً : هنا موعد إعلان نتيجة القرعة الأمريكية 2024/2023 “الهجرة العشوائية” ورابط الاستعلام الفعال…

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بطرح 55 ألف تأشيرة هجرة للعديد من البلدان حول العالم، وذلك من خلال برنامج القرعة لتأشيرات التنوع والذي انطلق في عام 1995، ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الولايات المتحدة الأمريكية لتنوع السكان المهاجرين إلى الولايات المتحدة، حيث يتم فتح باب التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية في شهر أكتوبر من كل عام، على أن يتم إعلان نتائج القرعة ومعرفة الفائزين بالجرين كارد في شهر مايو، جدير بالذكر أنه عقب إعلان الفائزين في القرعة يتم إجراء مقابلة شخصية في السفارة الأمريكية، وعلى أساسها يتم معرفة قبول أو رفض تأشيرة الهجرة.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري الامريكي

يمكن لجميع المتقدمين في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا معرفة نتائج القرعة والفائزين بالبطاقة الخضراء من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للهجرة على شبكة الإنترنت، حيث يقوم المتقدم باتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع dvprogram.state.gov.
  • الضغط على أيقونة check status.
  • الضغط على أيقونة continue.
  • ادخال الرقم التعريفي.
  • كتابة الاسم الأخير.
  • ادخال سنة الميلاد.
  • كتابة رمز التحقق الواضح أمامك.
  • الضغط على submit.

بالخطوات .. الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 "الجرين كارد" عبر موقع dvprogram.state.gov 1 5/5/2023 - 3:42 مبالخطوات .. الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 "الجرين كارد" عبر موقع dvprogram.state.gov 2 5/5/2023 - 3:42 مبالخطوات .. الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 "الجرين كارد" عبر موقع dvprogram.state.gov 3 5/5/2023 - 3:42 مبالخطوات .. الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 "الجرين كارد" عبر موقع dvprogram.state.gov 4 5/5/2023 - 3:42 م

عقب تنفيذ الخطوات السابقة سوف يتم ظهور نتيجة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض وذلك حال رفع النتيجة على شبكة الإنترنت، جدير بالذكر أن نتائج قرعة الهجرة العشوائية لا يتم الإعلان عنها إلا من خلال الرابط السابق ذكره.

Avatar of أسماء ربيع
أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي عام 2007، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم العربية والعالمية، والأخبار العربية وإهتمامات المرأة، كما أعشق السفر والقصص القصيرة.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات