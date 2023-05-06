نتيجة اللوتري 2024.. إليكم الموعد وكيفية الاستعلام

انتظار على أحر من الجمر لـ نتيجة اللوتري 2024، حيث يبحث المتقدمون عنها، إذ تقوم أمريكا كل عام بفتح الهجرة العشوائية إليها عبر برنامج يسمى “هجرة التنوع Diversity Visa”، وذلك بدءًا من أكتوبر وحتى نوفمبر من كل عام، ويستعرض لكم موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وطريقة الاستعلام.

نتيجة اللوتري 2024

ويريد الجميع الاستعلام عن موعد نتيجة اللوتري 2024 المقرر ظهورها مايو الجاري، وكذلك إجراء المقابلات مع من حالفهم الحظ أكتوبر المقبل، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة اللوتري 2024، اليوم، السبت، في الساعة 7 مساء، وسوف تظهر النتيجة للمتقدمين حتى 30 سبتمبر المقبل، من خلال بوابة وزارة خارجية الولايات المتحدة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2024

وفي الخطوات والنقاط القادمة سوف نذكر لكم كل ما يتعلق بـ كيفية الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2024 كالتالي:

سجل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية.

الضغط على «check status».

من ثم الضغط أيضا على «continue».

إدخال الرقم التأكيدي.

ملء جميع البيانات في أماكنها.

إدخال الكود الظاهر في الصورة.

الضغط على «submit» لرؤية النتيجة.

الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

وبخصوص الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، فأمريكا تقوم كل سنة بفتح الهجرة العشوائية إليها من حول العالم، لكي يستطيع الشباب تحقيق أحلامهم، من خلال إعطائهم تأشيرة الدخول، حيث يستطيع الفائزون وأسرهم المباشرين الحصول على إقامة دائمة وأيضا قانونية من خلال البطاقات الخضراء، ومن ثم يقدرون على العيش ومن ثم الدراسة وبعد ذلك العمل في أمريكا، بجانب ذلك يمكنهم الحصول على الجنسية الأمريكية بعد قضاء 5 أعوام فيها.

ومن المعروف أن حكومة الولايات المتحدة تعطي 55 ألف فيزا كل عام لمن فازوا في اللوتري الأمريكي، وبعد الفوز يذهب المتقدم إلى السفارة الأمريكية لاستكمال الخطوات التالية ومن ثم دفع الرسوم للسفر.