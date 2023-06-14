موريباك كونكور .. رابط نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2023 في موريتانيا

يترقب العديد من الطلبة والطالبات في موريتانيا إعلان نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2023 لجميع الولايات، وذلك بعد أن صرح مصدر مسئول عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بمراكز التصحيح بكافة الولايات، لذلك نجد أن الجميع في ترقب مستمر لمعرفة موعد إعلان النتيجة وخطوات الاستعلام عنها، حيث تمثل نتائج امتحانات كونكور أهمية كبيرة لدى الطلاب أولياء الأمور في موريتانيا، لذلك سوف نستعرض معكم عبر السطور التالية كافة التفاصيل حول لوائح مسابقة دخول الإعدادية 2023.

لوائح المترشحين كونكور 2023

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أعلنت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي عن انطلاق مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية على مستوى كافة الولايات يوم 5 يونيو 2023، حيث أشار التحدث الرسمي باسم الوزارة أن المسابقة جرت في الفترة الصباحية وقد استمرت لمدة يومين، وقد تمت التنويه بأن عدد التلاميذ المشاركين في مسابقة دخول السنة أولى إعدادي قد بلغ 104760 بكافة الولايات، فيما بلغ عدد الفتيات المشاركين في المسابقة 55630 فتاة أي ما يمثل نسبة 53.10% من إجمالي التلاميذ، جدير بالذكر أن معالي وزير التهذيب الوطني السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين بأنه قد تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لسير العملية في ظروف مُرضية، كما أشاد سيادته بالطواقم المشرفة والتنظيم وتأمين مراكز الامتحان بجميع الولايات.

نتائج مسابقة دخول سنة أولى إعدادي 2023

من المنتظر الإعلان عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2023 في موريتانا خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يمكن لجميع التلايذ الإطلاع على النتيجة بصورة إلكترونية من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي واختيار نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادي، ثم ادخال الولاية التابع لها والمقاطعة وأيضا مركز الامتحان ثم الضغط على بحث.

كذلك أيضا يمكن الإطلاع على النتيجة من خلال موقع موريباك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع موريباك.

اختيار نتائج مسابقة دخول سنة أولى إعدادية 2023.

تحديد الولاية التابع لها الطالب.

اختيار المقاطعة التابع لها.

الضغط على بحث لمعرفة النتيجة.

النتيجة مازالت قيد التجهيز ولم تعلن بعد، وفور اعتماد النتيجة رسمياً سوف يتم تحميلها عبر موقع وزارة التهذيب الوطني وموقع موريباك، وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام الفوري عن النتيجة.