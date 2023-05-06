نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 – 2023 بالخطوات والرابط الرسمي

تبدأ مع دقات منتصف اليوم بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية السابعة بتوقيت مصر والسعودية ظهور نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 – 2023، فيها يحصل أكثر من 50 ألف شخص على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية للعمل أو الدراسة أو الإقامة الدائمة، لهذا تقدم للهجرة العشوائية الملايين من مختلف دول العالم، يأمل جميعهم الفوز بالهجرة لأمريكا، حيث يتم فتح باب القبول والتسجيل في الهجرة العشوائية في شهر نوفمبر من كل عام، وتعلن نتائج التقديم يوم السبت الموافق السادس من شهر مايو، لهذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023.

نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 – 2023

ينتظر المتقدمين للهجرة العشوائية لأمريكا ظهور رسالة القبول في برنامج اللوتري الأمريكي المؤكد ظهورها اليوم على موقع الهجرة الأمريكية، لهذا إذا كنت ممن تقدموا في بداية نوفمبر الماضي وترغب في الاطّلاع على النتيجة أتبع الخطوات التالية:

أدخل أولا على موقع الهجرة العشوائية .

. إضغط على أيقونة الحالة check status.

اختيار العام 2024.

اضغط على أيقونة إستكمال continue.

أكتب رَقَم التسجيل الذي حصلت عليه خلال التقديم.

سجل بياناتك المطلوبة ثم كتابة الرمز المرئي.

اضغط على أيقونة submit.

تظهر لك الآن أما صورة القبول أو صورة الرفض.

رسالة القبول في الهجرة العشوائية لأمريكا.

هذه رسالة الرفض في الهجرة العشوائية لأمريكا.

واليكم رابط إجراءات ما بعد الفوز في اللوتري الأمريكي.

رابط نتيجة القرعة العشوائية 2024 اللوتري الأمريكي

حالة من القلق والتوتر تجتاز معظم المتقدمين على برنامَج الهجرة العشوائية ويرغبون في سرعة الحصول على النتيجة التي تعد بمنزلة الحلم، الذي يحلم به الكثير من المواطنين في الدول العربية مثل مصر وتونس والجزائر وغيرها، حيث يمكنهم الحصول على نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 من خلال رابط اللوتري الأمريكي.

شروط القبول في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

حدد الولايات المتحدة الأمريكية عدة شروط بسيطة للراغبين في الفوز الجرين كارد الأمريكي أو القبول في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، تعد أبرز هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم من الدول المؤهلة للهجرة العشوائية.

ألا يقل المستوي التعليمي للمتقدم عن الثانوية.

يجب ألّا يقل عمر المتقدم عن 17 عام.

يكون لديه إعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيل.

إذا كان المتقدم لديه مهنة يجب ألّا يقل عدد سنوات الخبرة عن عامين.

وصلنا معكم لختام شرح نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 – 2023 بالخطوات.