رابط استخراج نتائج الطلاب عبر توكلنا 1444 للفصل الدراسي الثالث

وزارة التعليم السعودي تبذل قصارى جهدها لتوفير شتى الأخبار التي تتعلق بشأن التعليم داخل المملكة والخاص بكافة الإدارات التعليمية، حيث أعلنت عن تقديم موعد الاختبارات النهائية للترم الثالث في بعض مناطق المملكة نظرًا لتوافد الحجاج وخشيةً على سلامة وصحة الطالب من الأزدحام الذي يحدث نتيجة هذا الأمر، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

نتائج الفصل الدراسي الثالث

بالتزامن مع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث بدأ البحث من قبل الطلاب في المناطق التي انتهت من الاختبارات ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بتطبيق توكلنا.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

انتقل إلى مربع خدمات ثم اختر النتائج الدراسية.

قم بتفعيل التنبيه ثم انقر على أبلغني عند تحديث النتائج.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نور

لكي تتمكن من الحصول على النتائج الخاصة بكل سهولة ويُسر لابد من اتباع الآتي:

انتقل إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع نظام نور.

سجل دخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.