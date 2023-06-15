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رابط استخراج نتائج الطلاب عبر توكلنا 1444 للفصل الدراسي الثالث

نجوى جابر

وزارة التعليم السعودي تبذل قصارى جهدها لتوفير شتى الأخبار التي تتعلق بشأن التعليم داخل المملكة والخاص بكافة الإدارات التعليمية، حيث أعلنت عن تقديم موعد الاختبارات النهائية للترم الثالث في بعض مناطق المملكة نظرًا لتوافد الحجاج وخشيةً على سلامة وصحة الطالب من الأزدحام الذي يحدث نتيجة هذا الأمر، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

نتائج الطلاب عبر توكلنا

نتائج الفصل الدراسي الثالث

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رابط استعلام نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي الفصل الدراسي الثالث 1444 وموقع بوابة نتائجنا لاستخراج الشهادات

نتائج الفصل الدراسي الثالث في السعودية 2023 عبر دخول نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1444

بالتزامن مع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث بدأ البحث من قبل الطلاب في المناطق التي انتهت من الاختبارات ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

  • قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بتطبيق توكلنا.
  • ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.
  • انتقل إلى مربع خدمات ثم اختر النتائج الدراسية.
  • قم بتفعيل التنبيه ثم انقر على أبلغني عند تحديث النتائج.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نور

لكي تتمكن من الحصول على النتائج الخاصة بكل سهولة ويُسر لابد من اتباع الآتي:

  • انتقل إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع نظام نور.
  • سجل دخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

- صورة 1 - استخراج نتائج الطلاب عبر نور | رابط استخراج نتائج الطلاب | نتائج الطلاب

  • اكتب الرمز التحقق المرئي ثم سجل دخول ولي الأمر بواسطة البيانات.
  • انقر على خانة النتائج وسوف تظهر لك.
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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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