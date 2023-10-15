“PDF” لينك نتائج السادس الإعدادي2 عبر منصة نتائجنا 2023 في جميع المحافظات Results.mlazemna

أعلن موقع وزارة التعليم بالعراق عن الانتهاء التام من أعمال تصحيح نتائج الطلاب بالدور الثاني للصف السادس الإعدادي 2203 في جميع المحافظات، وكان الطلاب قد انتهوا من أداء المادة الأخيرة لهم منذ أسبوعين، واستمرت أعمال التصحيح ومراجعة الطلاب لضمان الحصول على الدرجات المستحقة لهم، وتقوم وزارة التعليم بفتح باب تقديم الاعتراضات بعد الانتهاء من إعلان النتائج.

بيان عاجل من وزارة التعليم بإعلان نتائج الدور الثاني من السادس الإعدادي - منصة وزارة التعليم.

موقع وزارة التعليم الجمعة 13 أكتوبر

تم إعلان انتهاء فترة التدقيق في نتائج الطلاب للدور الثاني في كافة المحافظات العراقية، وكانت الوزارة في أعوام سبقت تقوم بإضافة خمسة درجات للرأفة على نتائج الطلاب للحاصلين على درجات ضعيفة في علمين أو ثلاثة، بينما استمر الطلاب بالمطالبة بإضافة 10 درجات للطلبة الذين لديهم درجات الرسوب في 3 مواد.

السادس الإعدادي في جميع المحافظات

محافظة نينوى (تم الرفع)

محافظة ديالي. (تم الرفع)

محافظة الكرخ الأولى. (تم الرفع)

محافظة الكرخ الثانية. (تم الرفع)

محافظة الكرخ الثالثة. ((تم الرفع))

محافظة الرصافة الأولى. ((تم الرفع))

محافظة الرصافة الثانية. ((تم الرفع))

محافظة الرصافة الثالثة. ((تم الرفع))

محافظة النجف. ((تم الرفع))

محافظة ذي قار. ((تم الرفع))

محافظة القادسية. ((تم الرفع))

محافظة صلاح الدين. ((تم الرفع))

محافظة واسط. ((تم الرفع))

محافظة أربيل. ((تم الرفع))

محافظة السليمانية. ((تم الرفع))

محافظة دهوك. (تم الرفع)

محافظة الأنبار. ((تم الرفع))

محافظة بابل. ((تم الرفع))

محافظة البصرة. (تم الرفع))

محافظة كربلاء. ((تم الرفع))

محافظة كركوك. ((تم الرفع))

محافظة نيسان. ((تم الرفع)

محافظة المثنى. ((تم الرفع))

الاستعلام عن النتائج

يمكن التعرف على أخبار رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، كما تقوم عدد من المواقع الغير رسمية باستباق الإعلان وتنزيل النتائج في كافة المحافظات على شكل ملفات بي دي اف لكل محافظة، ويمكن للطالب التعرف على النتائج بالاسم بالخطوات التالية: