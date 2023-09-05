رابط وطريقة استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 results.mlazemna.com

ظهرت نتائج اعتراضات العديد من المحافظات العراقية في الساعات القليلة الماضية للصف السادس الإعدادي الأدبي والتطبيقي، وينتظر الجميع ظهور باقي المحافظات في كافة الأقسام، وننشر لكم في هذا المقال رابط نتائج اعتراضات السادس الإعدادي في كافة المحافظات وذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني في الرابط الذي تجدونه في الأسفل، فتابعوا معنا في نجوم مضرية لكافة التفاصيل.

أحد نتائج اعتراضات السادس التي ظهرت، المصدر: موقع نتائجنا

قد يهمك: • الآن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول في محافظات العراق

السادس الإعدادي

وكمنا نعلم في كل عام في العراق، بعد ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي، تقوم وزارة التربية العراقية بفتح باب تقديم اعتراضات الطلاب، حيث يتمكن الطلاب من خلال هذه الفرصة لتقديم اعتراضه على النتيجة في حالة إذا وجد أن درجاته يستحق أكثر منها.

حيث إنه قد يرد حدوث بعض الأخطاء أثناء عمليات التصحيح والمراجعة، وهذا نظرا للعدد الكبير من الدفاتر الامتحانية التي يتم تصحيحها في الكنترولات، ومن ضمن هذه الأخطاء عدم تقدير درجة الطالب في السؤال بشكل جيد، أو خطأ في تجميع الدرجات، وعلى الرغم من أن هذه الأخطاء يندر حدوثها بسبب مرور الدفتر على مصحح ثم مراجع ثم مدقق إلا أنها قد ترد.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي

وقد ظهرت نتائج الاعتراضات في الدور الأول للصف السادس الإعدادي خلال الساعات الماضية بالنسبة للعديد من المحافظات، حيث ظهر بالتطبيقي حتى الآن العديد من المحافظات مثل ديالى، الكرخ، الرصافة، النجف، وكذلك ظهرت العديد من المحافظات بالقسم الأدبي.

وينتظر الطلاب ظهور نتائج باقي المحافظات وقسم الأحيائي خلال الساعات القليلة المقبلة، ويمكنكم استخراجها عبر متابعة الفقرة القادمة.

رابط الاستخراج

ويمكنكم أعزائنا المتابعين معرفة نتائج اعتراض الطلاب لجميع المحافظات سواء في القسم العلمي أو الأدبي عبر متابعة الخطوات الموضحة التالية: