خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور مايو 2023

مع إقتراب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2023 بالمملكة العربية السعودية، نجد أن عمليات البحث قد تزايدت من قبل العديد من المواطنين بالمملكة حول طرق الإستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف الشهرية، كذلك أيضا معرفة شروط الإستحقاق التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث من المقرر صرف أهلية الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بحيث أن لا يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، لذلك من المنتظر صرف معاش الضمان المطور لشهر مايو يوم الإثنين القادم الموافق 1 مايو 2023.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

حرصت السلطات السعودية على توفير الدعم للأسر ذات الدخل المحدود بكافة أرجاء المملكة، وذلك من خلال تقديم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث يهدف هذا البرنامج لتقديم كافة أنواع الدعم إلى الأسر الأكثر إحتياجاً، حيث يمكن لجميع الراغبين في الحصول على الدعم التسجيل في البرنامج إلكترونياً وذلك في حال توافر شروط الإستحقاق، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ليتم قبولهم في البرنامج.

ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور؟

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط الواجب توافرها بالمستحقين والتي جائت على النحو التالي :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون المتقدم مقيم داخل المملكة.

يجب ألا يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة عالية.

يجب أن لا يكون المتقدم مقيم في أحد الدور أو مراكز الإيواء.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهر للمتقدم عن الحد المانع.

أن يلتزم المتقدم بحضور دورات التأهيل التي تنظمها الوزارة.

كيف استعلم عن أهلية في الضمان المطور؟

أما حول خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور فتتم من خلال اتباع الخطوات التالية :-

الولوج عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر خدمات الوزارة.

اختيار دليل الخدمات.

الضغط على نظام الضمان الاجتماعي المطور.

اختيار استعلام عن الضمان.

ادخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمتقدم.

اختر بنامج الدعم ثم الضغط على الإجراءات.

في حال قبول الطلب سوف يتم عرض قيمة الضمان الاجتماعي المستحقة للصرف، وفي حال عدم ثبوت أهلية الضمان سوف تظهر لك أسباب عدم القبول، مع العلم أنه في حال الرفض يحق للمتقدم تقديم إعتراض.