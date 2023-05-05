ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2023

معاش الضمان المطور هو الدعم المادي الذي توفره وزارة الموارد البشرية السُّعُودية للمواطنين، حيث أعلنت مؤخرًا عن نزول المعاش مضاف إليه زيادة لبعض الفئات المستحقة، والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من شهر مايو 2023، كما إنه يمكن للمستفيدين الحصول على تلك الزيادة مع معاش الضمان الشهري، ولمعرفة تلك الزيادة وميعاد الصرف إليك المقال التالي.

نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور وسوف يصرف للمستفيدين بداية من شهر مايو الجاري، وذلك في كافة البنوك خلال فترة العمل الرسمية كما يمكن الحصول عليه من أي من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كافة أرجاء المملكة، وذلك للأشخاص الذين تتوافر لديهم أهلية الاستحقاق للمعاش بعد ظهور نتيجة الأهلية.

الزيادة المستحقة على معاش الضمان المطور

قامت وزارة التنمية البشرية بتحديد الفئات المستحقة للزيادة التي وضحتها في الدورة السابعة عشر، والتي جاءت كالآتي:

الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم، فإنه يتم زيادة المعاش بمبلغ 500 ريال سعودي للعائل بالإضافة إلى 100 ريال للتابع.

الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم، فإنه يتم زيادة المعاش بمبلغ 500 ريال سعودي للعائل بالإضافة إلى 100 ريال للتابع. كما يتم صرف المعاش بأثر رجعي بحد أقصى ثلاث دفعات للأشخاص المستحقين بعد ثبوت الأهلية والذين تم إيقافهم من قبل.

نظام الضمان الاجتماعي القديم

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض التحديثات الجديدة على نظام الضمان والتي تتضمن ما يلي:

الانتهاء من العمل بالنظام القديم وآخر دفعة تم صرفها في بداية أبريل الماضي وهي الدفعة السادسة عشر.

النظام الجديد والذي يلزم المستفيدين بتحديث البيانات الخاصة بهم لكي يمكنهم الاستمرار في الحصول على معاش الضمان بأثر رجعي بعد استيفاء كافة البيانات.

كيفية تحديث البيانات للحصول علي معاش الضمان

يمكن لكافة المستفيدين من معاش الضمان تحديث البيانات الخاصة بهم على النظام وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد الإلكتروني من هنا.

• النقر على أيقونة النفاذ الوطني.

• الضغط على اختيار تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم ورقم المرور.



• إدخال البيانات اللازمة وكافة الأوراق المطلوبة.

• النقر على موافق على كافة الشروط والأحكام.

• يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف للتأكيد.

• يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة ويتم الرد عليها بالموافقة أو الرفض.