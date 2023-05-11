ميزات رائعة غير معروفة في لوحة مفاتيح هواتف سامسونج تُسهل عملية كتابة النصوص.. إليك طريقة استخدامها

تعتبر هواتف سامسونج من أكثر أنواع الهواتف استخداماً لما فيها من مميزات هائلة ورائعة، اليوم نُقدم إليك مجموعة من المميزات الرائعة التي تخص لوحة مفاتيح سامسونج، وتساعدك هذه المميزات في تسهيل عملية كتابة النصوص والمقالات.

كيفية تطبيق لوحة مفاتيح سامسونج على الهواتف

ولتطبيق لوحة المفاتيح الخاصة بسامسونج فيجب اتباع الخطوات التالية:

اسحب الشاشة إلى الأسفل ثم الضغط على الإعدادات. الانتقال إلى الإدارة العامة. اختر إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج.

بذلك تكون قد اخترت لوحة مفاتيح سامسونج كلوحة مفاتيح أساسية لك أثناء كتابة النصوص في جميع التطبيقات.

ما هي المميزات التي يمكنك إضافتها إلى لوحة مفاتيح سامسونج

الآن نُقدم إليك المميزات الرائعة التي يمكنك تعديلها وإضافتها في لوحة مفاتيح سامسونج:

تغيير حجم لوحة المفاتيح: تتميز لوحة مفاتيح سامسونج بإمكانية تعديل حجمها بما يتناسب معك، حيث يمكنك فعل ذلك عن طريق الانتقال إلى إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج واختيار الحجم والشفافية ثم ضبط الارتفاع والطول والعرض.

تثبيت الأرقام: بعض الناس يستخدمون الأرقام بصورة كبيرة ولكن الأرقام لا تتواجد في القائمة الرئيسية للوحة المفاتيح، ولتثبيتها في لوحة المفاتيح الرئيسية عليك الانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح واختيار التخطيط ثم تفعيل خيار Number Keys.

إضافة رموز متخصصة: يمكنك اختيار الرموز مثل ! أو ؟ عن طريق الضغط على النقطة بصورة مطولة ولكن يمكنك تخصيص الرموز المتوفرة في القائمة للوصول إليها بسهولة، ويتم ذلك عن طريق الدخول إعدادات لوحة المفاتيح واختيار الرموز المُخصصة ثم اختيار الرمز الذي تريده وتقوم بتبديله بأحد الرموز الموجودة.

إنشاء الاختصارات للجمل التي يتم استخدامها بكثرة: هناك بعض الأشياء تقوم باستخدامها بكثرة مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو غيره، ولإنشاء اختصار يقوم بإظهار البريد أو الهاتف عند كتابة الكلمات، وللقيام بذلك تنتقل إلى إعدادات لوحة المفاتيح ثم اختر اختصارات النص والنقر على إشارة + ثم إضافة الاختصارات التي تريدها.

هناك أيضاً العديد من الميزات التي يمكنك استخدامها وتسهل عملية كتابة النصوص، وما عرضناه كان الأبرز في لوحة مفاتيح سامسونج.