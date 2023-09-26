ميزات تهمك.. تعرف على أهم مميزات تطبيق Telegram

Telegram هو أحد أفضل تطبيقات التراسل الفوري، والتواصل الإجتماعي، وأكثرها شعبية، ويتميز بالعديد من الميزات الفريدة التي لا تتوفر في تطبيقات أخرى، مثل واتساب، تضيف الشركة المطورة للتطبيق ميزات جديدة بشكل مستمر، مما يجعل Telegram تطبيقًا مناسبًا لأداء العديد من المهام الأخرى، مثل حفظ المقالات، والروابط وتعيين التذكيرات.

صورة شعار تطبيق تليجرام، المصدر: موقع مقال

الاشخاص القريبين

يتيح تطبيق Telegram بأنك تستطيع مراسلة الاشخاص القريبين منك في موقعك الجغرافي، يمكن تفعيل هذة الخاصية عن طريق ما يلي:

افتح تطبيق تيليجرام.

اضغط على جهات الاتصال .

. اضغط على البحث عن الأشخاص القريبين .

. ستظهر قائمة بالأشخاص أو المجموعات القريبة تم ترتيبها حسب المسافة

الترجمة

اطلق تطبيق Telegram ميزة الترجمة التي تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل من وإلى أي لغة دون الحاجة إلى استخدام تطبيق ترجمة خارجي.

لتفيعل ميزة الترجمة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تيليجرام.

اضغط على الإعدادات.

اضغط على اللغة.

بجانب اللغة التي تريد ترجمتها، اضغط على المفتاح لتنشيطها.

يمكنك أيضًا حذف اللغات التي تتقنها من قائمة اللغات المدعومة.

التفاعل مع الرسائل

ميزة التفاعل بالإيموجي هي إحدى أفضل مميزات Telegram، والتي تسمح للمستخدمين بالتعبير عن آرائهم في الرسائل من خلال الإيموجي، لتفعيل هذة الخاصية اضغط مرتين على أي رسالة في المحادثة الشخصية، ثم اختر الإيموجي الذي تريد استخدامه، في المجموعات وقنوات تليجرام، يحتاج المشرفون إلى تفعيل الميزة لسماح للأعضاء بالتفاعل مع الرسائل، يمكن للمشرفين اختيار الإيموجي التي يمكن للأعضاء استخدامها للتفاعل.

مكالمة جماعية

تسمح مكالمات الفيديو الجماعية في Telegram لما يصل إلى 30 مستخدمًا ببث الفيديو من الكاميرا والشاشة في نفس الوقت، يمكن مشاركة المكالمات الجماعية مع ما يصل إلى 1000 مشاهد، وهو ما يسمح بإجراء المحاضرات والحفلات الموسيقية وغيرها مباشرة من خلال التطبيق، تخطط Telegram للسماح بانضمام عدد غير محدود من الأشخاص إلى مكالمات الفيديو الجماعية في المستقبل.

المحادثة السرية

يمكن لمستخدمي Telegram إنشاء محادثات سرية مع الأصدقاء، حيث يتم تشفير جميع الرسائل من طرف إلى طرف، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر قراءة الرسائل، بما في ذلك شركة Telegram نفسها، تختلف المحادثات السرية عن المحادثات التقليدية في التطبيق من حيث أنه عند حذف أي محادثة سرية، سيتم حذفها تلقائيًا لدى الطرف الآخر، يمكن للمستخدمين أيضًا تفعيل خيار في المحادثات السرية لحذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة، مثل دقيقة واحدة.