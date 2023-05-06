موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وطريقة استعادة الرمز التأكيدي

تمنح الحكومة الأمريكية المواطنين من مختلف أنحاء العالم فرصة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية عبر برنامَج يسمي (Diversity visa program)، حيث تستقبل ما يقارب من خمسين ألف شخص من مختلف الجنسيات، وفقاً إلى عدة شروط أبرزها أن يكون المتقدم من الدول المؤهلة لبرنامج الهجرة العشوائية، ويتم معرفة أسماء المقبولين عبر موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، لهذا نكشف لكم الطريقة الصحيحة للحصول على النتيجة وكيفية استعادة الرَّقَم السري.

رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يستطيع المواطنين من كافة أنحاء العالم الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2024 من خلال إتباع 5 خطوات كالتالي:

الخطوة الأولي الذَّهاب إلى موقع الهجرة الأمريكية.

الخطوة الثانية اختيار زر الحالة (check status).

الخطوة الثالثة الضغط على أيقونة (continue).

الخطوة الرابعة تسجيل رَقَم التأكيد (confirmation number).

الخطوة الخامسة تسجيل البيانات الشخصية، الضغط على أيقونة (submit).

بعد الانتهاء من هذه الخطوات تظهر أمامك أما رسالة القبول أو رسالة الرفض.

خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2024 بالصور

المرحلة الأولي.

المرحلة الثانية.

المرحلة الثالثة.

المرحلة الرابعة.

رابط خطوات ما بعد الفوز في الهجرة العشوائية لأمريكا.

طريقة استعادة رَقَم التأكيد في القرعة الأمريكية

إذا كنت من هؤلاء الذين لم يتذكروا الرَّقْم السري أو الرَّقَم التأكيدي الذين حصلوا عليه خلال عملية التقديم في الهجرة العشوائية، ويرغبون في الحصول عليه حتى يتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، حيث تتم عملية الحصول على الرَّقْم التأكيدي كالتالي:

أدخل إلى Forgot Confirmation Number.

سجل المعلومات الشخصية المطلوبة.

الاسم الأول.

اسم العائلة.

الاسم ثلاثي.

تاريخ الميلاد.

سنة التقديم.

البريد الإلكتروني.

سجل رمز التحقق.

ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني بها الرمز التأكيدي.

الدول المؤهلة للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

حددت الولايات المتحدة الأمريكية الدول المسموح لها التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا، تضمنت هذه الدول التالي:

مصر السُّعُودية البحرين تونس قطر المغرب الكويت الجزائر تركيا ليبيا الأرْدُنّ السودان العراق فلسطين لبنان الصومال اليمن جَنُوب أفريقيا سوريا سلطنة عمان أثيوبيا موريتانيا

موعد إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2024

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني ظهور نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وطريقة استعادة الرمز التأكيدي.