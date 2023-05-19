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موقع الأول بارك لحجز تذكرة مباراة النصر والشباب “مباراة إنقاذ الدوري” 1444 هـ

ندى أحمد محمد

ستقام مباراة النصر والشباب يوم الثلاثاء القادم عند الساعة التاسعة والنصر على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة من 27 نقطة، بفارق ثلاث نِقَاط عن الاتحاد المتصدر، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويدخل الفريق النصراوي هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا بديل من أجل اللحاق بصاحب الصدارة.

موقع الاول بارك لحجز تذكرة مباراة النصر والشباب مباراة إنقاذ الدوري 1444 هـ

مباراة النصر والشباب

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النصر ضد الشباب قناة ssc sport الجولة 28 من دوري روشن السعودي ملعب الأول بارك

حكم مباراة النصر والشباب

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عن حكم مباراة النصر والشباب في المباراة المهمة التي ستقام ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي، وقد كتب عبر حسابه الرسمي في تويتر ” الإيطالي الدَّوْليّ دانيال أورساتو يقود مواجهة النصر والشباب”.

موقع حجز تَذْكِرَة مباراة النصر والشباب

ستنطلق مباراة النصر والشباب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السُّعُودية، حيث يُمكن حجز التَّذْكِرَة من هنـــــا.

موقع حجز تَذْكِرَة مباراة النصر والشباب
موقع حجز تَذْكِرَة مباراة النصر والشباب

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر والشباب

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نُقَط

1

 الاتحاد 27 19 6 2 3 13:54 41 63

2

 النصر 27 18 6 3 3 15:56 41 60
3 الشباب 27 16 5 6 3 26:51 25 53
4 الهلال 26 14 8 4 4 25:47 22 50
5 التعاون 27 13 7 7 3 32:38 6 46
6 الفتح 27 12 3 12 3 39:43 4 39
7 الطائي 27 10 4 13 3 43:39 -4 34
8 الإتفاق 27 9 6 12 3 31:25 -6 33
9 أبها 27 10 3 14 3 45:32 -13 33
10 الرائد 27 9 5 13 3 45:38 -7 32
11 ضمك 26 8 8 10 4 37:30 -7 32
12 الفيحاء 27 7 8 12 3 39:29 -10 29
13 الوحدة 27 7 8 12 3 37:23 -14 29
14 الخليج 27 7 3 17 3 42:23 -19 24

15

 العدالة 27 6 6 15 3 52:26 -26 24

16

 الباطن 27 5 4 18 3 57:24 -33 19
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ندى أحمد محمد

كاتبة ومدونة، أحب القراءة والسفر و السيارات mercedes, BMW وكتابة أسعار الذهب وأحب العمل في مجال الفوركس وتداول العملات

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