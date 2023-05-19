موقع الأول بارك لحجز تذكرة مباراة النصر والشباب “مباراة إنقاذ الدوري” 1444 هـ

ستقام مباراة النصر والشباب يوم الثلاثاء القادم عند الساعة التاسعة والنصر على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة من 27 نقطة، بفارق ثلاث نِقَاط عن الاتحاد المتصدر، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويدخل الفريق النصراوي هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا بديل من أجل اللحاق بصاحب الصدارة.

مباراة النصر والشباب

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حكم مباراة النصر والشباب

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عن حكم مباراة النصر والشباب في المباراة المهمة التي ستقام ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي، وقد كتب عبر حسابه الرسمي في تويتر ” الإيطالي الدَّوْليّ دانيال أورساتو يقود مواجهة النصر والشباب”.

موقع حجز تَذْكِرَة مباراة النصر والشباب

ستنطلق مباراة النصر والشباب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السُّعُودية، حيث يُمكن حجز التَّذْكِرَة من هنـــــا.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر والشباب