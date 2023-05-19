موقع الأول بارك لحجز تذكرة مباراة النصر والشباب “مباراة إنقاذ الدوري” 1444 هـ
ستقام مباراة النصر والشباب يوم الثلاثاء القادم عند الساعة التاسعة والنصر على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة من 27 نقطة، بفارق ثلاث نِقَاط عن الاتحاد المتصدر، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويدخل الفريق النصراوي هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا بديل من أجل اللحاق بصاحب الصدارة.
مباراة النصر والشباب
|المباراة
|القناة الناقلة
|مناسبة المباراة
|ملعب المباراة
|النصر ضد الشباب
|قناة ssc sport
|الجولة 28 من دوري روشن السعودي
|ملعب الأول بارك
حكم مباراة النصر والشباب
كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عن حكم مباراة النصر والشباب في المباراة المهمة التي ستقام ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي، وقد كتب عبر حسابه الرسمي في تويتر ” الإيطالي الدَّوْليّ دانيال أورساتو يقود مواجهة النصر والشباب”.
خاص :
الايطالي الدولي #دانيال_أورساتو يقود مواجهة #النصر_الشباب pic.twitter.com/Uao2CX3uZm
— مبارك الشهري (@Mubark_m9) May 19, 2023
موقع حجز تَذْكِرَة مباراة النصر والشباب
ستنطلق مباراة النصر والشباب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السُّعُودية، حيث يُمكن حجز التَّذْكِرَة من هنـــــا.
ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر والشباب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|متبقية
|+/-
|فرق
|نُقَط
|
1
|الاتحاد
|27
|19
|6
|2
|3
|13:54
|41
|63
|
2
|النصر
|27
|18
|6
|3
|3
|15:56
|41
|60
|3
|الشباب
|27
|16
|5
|6
|3
|26:51
|25
|53
|4
|الهلال
|26
|14
|8
|4
|4
|25:47
|22
|50
|5
|التعاون
|27
|13
|7
|7
|3
|32:38
|6
|46
|6
|الفتح
|27
|12
|3
|12
|3
|39:43
|4
|39
|7
|الطائي
|27
|10
|4
|13
|3
|43:39
|-4
|34
|8
|الإتفاق
|27
|9
|6
|12
|3
|31:25
|-6
|33
|9
|أبها
|27
|10
|3
|14
|3
|45:32
|-13
|33
|10
|الرائد
|27
|9
|5
|13
|3
|45:38
|-7
|32
|11
|ضمك
|26
|8
|8
|10
|4
|37:30
|-7
|32
|12
|الفيحاء
|27
|7
|8
|12
|3
|39:29
|-10
|29
|13
|الوحدة
|27
|7
|8
|12
|3
|37:23
|-14
|29
|14
|الخليج
|27
|7
|3
|17
|3
|42:23
|-19
|24
|
15
|العدالة
|27
|6
|6
|15
|3
|52:26
|-26
|24
|
16
|الباطن
|27
|5
|4
|18
|3
|57:24
|-33
|19