كيفية تحديد موقع الآيفون عن طريق الرقم التسلسلي حال فقدانه

أصبح تحديد موقع الايفون عن طريق الرقم التسلسلي في حالات الفقدان أو السرقة التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص من الأمور المهمة التي يبحث عنه الكثيرون، حيث يمكن الآن تتبع الهاتف المفقود من خلال رابط لتتبع الآيفون، ويكون من خلال الرقم التسلسلي أو الرقم السري، ويمكن استخدام هذا الرابط لأصحاب هواتف الآيفون أو أيباد أو أي بود تاتش.

معرفة موقع الأيفون

لمعرفة موقع الأيفون يجب التعرف على السيريال نمبر للهاتف، ويمكن التعرف عليه عن طريق الاتصال على كود *#06# من خلال تطبيق الاتصال في الهاتف الخاص بك، كما يمكن تحديد موقع الأيفون من خلال الرقم التسلسلي للهاتف، ويلزم استخدام جهاز آي باد أو لابتوب أو جهاز التابلت حتى يمكنك الدخول على تطبيق find my mobile وذلك لتنشيط ميزة إصدار صوت إنذار لتحديد المكان للهاتف، وذلك باتباع الآتي:

عمل تسجيل للدخول عبر هاتف أيفون أو أي جهاز.

يتم الدخول على تطبيق تحديد الموقع.

إدخال سيريال نمبر الهدف المفقود في الخانة المحددة.

الضغط بعد ذلك فوق مربع بحث.

سيقوم النظام بإرسال رسالة تحتوي على معلومات للاتصال بك على الهاتف المفقود.

سيتم تحويلك إلى صفحة تحتوي على خريطة حتى تتمكن من العثور على الهاتف الأيفون من خلال الرقم التسلسلي.

بهذه الطريقة يمكن استرجاع الهاتف بسهولة ويُسر من خلال I Cloud phone والذي يُعد أفضل موقع لاسترداد الهاتف المفقود، لأنه يجد المكان للهاتف من خلال خريطة وبالتفصيل.