موعد ورابط حجز تذاكر نادي الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

تتجه أنظار مشجعي نادي الهلال السعودي ونادي إنتر ميامي الأمريكي صوب دوري كأس موسم الرياض 2024، حيث يقابل نادي الهلال حامل العديد من البطولات في المملكة العربية السعودية، مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حامل لقب كأس الدوريات 2023 في أمريكا الشمالية، في أول مباراة في كأس موسم الرياض 2024، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على خطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

تقام المباراة التي ستجمع كل من نادي الهلال السعودي ونادي إنتر ميامي في الرياض على ملعب آرينا، يوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار التذاكر من 375 ريال سعودي.

استعدوا للمواجهة الحماسية🔥

الهلال ضد انتر ميامي في كأس موسم الرياض 😍

لا تفوتها ⚽

Prepare for the epic showdown 🔥

Al Hilal vs Inter Miami in the Riyadh Season Cup 😍

Don't miss it ⚽

المملكة أرينا 📍

29 يناير🗓️

Kingdom Arena 📍

Jan 29 🗓️

احجز تذكرتك الآن 👇

Book your… pic.twitter.com/rKRC3RHBKy

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 19, 2024