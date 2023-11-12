موعد ورابط حجز تذاكر مهرجان شارع السويلم 2023 بمدينة الرياض

تستعد وزارة الثقافة السعودية لإقامة النسخة الثانية من مهرجان شارع السويلم، في هذا المقال سوف نقدم لكم موعد المهرجان ورابط حجز التذاكر.

موعد مهرجان شارع السويلم

ينطلق المهرجان في مدينة الرياض بمنطقة “حديقة الفوطة” يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023.

ويتم استقبال الزوار بدءًا من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية وحتى الساعة 11:00 مساءً.

والجدير بالذكر أن سعر تذكرة الدخول هو 10 ريال سعودي، بينما يتم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بالدخول مجاناً.

رابط حجز تذاكر شارع السويلم

يتم حجز التذاكر من خلال موقع تكت مكس المتخصص في بيع تذاكر فعاليات الرياض والسعودية.

وبعد التوجه إلى الرابط السابق قم بالنقر على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وأخيراً قم بتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

ولا تنسى قراءة الشروط والأحكام التي تحدد قواعد حضور مهرجان شارع السويلم، ونظام حجز التذاكر.