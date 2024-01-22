موعد ورابط حجز تذاكر مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي بالرياض 2024

كل عشاق الخيول العربية الأصيلة على موعد مع سباق مميز في مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، الذي يقام في المملكة العربية السعودية في شهر يناير من كل عام، ويتم من خلاله تقييم الخيول العربية على أساس السرعة والتحمل وسباق القدرة. في السطور التالية، سنتعرف على موعد المهرجان ورابط حجز التذاكر والأسعار.

موعد مهرجان الأمير سلطان للجواد العربي

يقام المهرجان في مدينة الرياض بمنطقة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك من يوم الخميس 25 يناير 2024 إلى يوم السبت 27 يناير 2024.

وتبدأ أسعار تذاكر المهرجان من 35 ريال سعودي (تذكرة دخول منطقة الفعاليات) إلى 1000 ريال (منطقة البريميوم).

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي من خلال منصة تكت مكس.

وللحجز، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط السابق المميز باللون الأزرق.

ستظهر لك الفعالية، اضغط على “احجز الآن”.

سجل الدخول في الموقع.

اختر التذاكر التي تريدها.

وبعد اختيار التذاكر التي تريدها، قم بتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الخاصة بك.