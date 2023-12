موعد ورابط حجز تذاكر منطقة “وندر جاردن ” ضمن فعاليات موسم الرياض 2023-2024

عادت منطقة وندر جاردن من جديد في موسم الرياض النسخة الرابعة للعام 2023-2024، كما وتضم 3 مناطق مليئة بالمتعة، حيث يمكن لزوارها الاستمتاع بمشاهدة طيور الفلامنجو الساحرة، والفراشات الملونة والأشجار الخلابة، وأكثر من 70 لعبة متنوعة، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد الدخول وخطوات حجز تذاكر الدخول عبر منصة Webook.

تستقبل منطقة وندر جاردن الزوار من يوم السبت إلى الأربعاء من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم استقبال الزوار في إجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والجمعة من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تم طرح تذاكر دخول منطقة وندر جاردن على منصة وي بوك، على النحو التالي.

• سعر تذكرة الدخول طوال أيام الأسبوع: 30 ريال سعودي.

• سعر تذكرة الدخول إجازة نهاية الأسبوع: 50 ريال سعودي.

• سعر باقة 1 : 299 ريال سعودي.

• سعر باقة 2 : 499 ريال سعودي.

