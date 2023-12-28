خدمات

موعد ورابط حجز تذاكر “معرض سجة” في ذي أرينا الرياض 2024

محمد مختار

أعلنت منصة تكت مكس عن موعد انطلاق فعاليات معرض سجة تحت شعار “ليالي شتوية لا تنسى”، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المعرض وطريقة حجز التذاكر والأسعار.

تذاكر معرض سجة، فعاليات الرياض، معرض سجة

موعد معرض سجة

ينطلق المعرض يوم 4 يناير 2024 وحتى 10 يناير من نفس العام، وذلك في مركز ذي أرينا الرياض للفعاليات والمؤتمرات.

ويتم استقبال الزوار من الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وتبدأ أسعار تذاكر معرض سجة من 85 ريال سعودي، وحتى 600 ريال وهي تذكرة دخول كبار الشخصيات.

تذاكر معرض سجة، فعاليات الرياض، معرض سجة

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر معرض سجة في ذي أرينا الرياض عن طريق منصة تكت مكس.

  • وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.
  • وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور
  • وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً يجب عليك تأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمد مختار
محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل