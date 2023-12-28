موعد ورابط حجز تذاكر “معرض سجة” في ذي أرينا الرياض 2024

أعلنت منصة تكت مكس عن موعد انطلاق فعاليات معرض سجة تحت شعار “ليالي شتوية لا تنسى”، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المعرض وطريقة حجز التذاكر والأسعار.

موعد معرض سجة

ينطلق المعرض يوم 4 يناير 2024 وحتى 10 يناير من نفس العام، وذلك في مركز ذي أرينا الرياض للفعاليات والمؤتمرات.

ويتم استقبال الزوار من الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وتبدأ أسعار تذاكر معرض سجة من 85 ريال سعودي، وحتى 600 ريال وهي تذكرة دخول كبار الشخصيات.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر معرض سجة في ذي أرينا الرياض عن طريق منصة تكت مكس.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً يجب عليك تأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.